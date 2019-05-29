طعن رجل مسلح بسكين مجموعة من تلميذات مدرسة في مدينة كاواساكي جنوب طوكيو يوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل تلميذة ورجل يتوقع أن يكون والد إحداهن.

وبحسب الشرطة اليابانية فإن 16 تلميذة أخرى تتراوح أعمارهن بين ستة أعوام و12 عاما أصبن في الهجوم، وقد عُثر على المشتبه به فاقد الوعي قرب الموقع وتوفي في وقت لاحق بعد أن طعن نفسه في الرقبة.

وذكر مسؤولو مدرسة كاريتاس جاكوين في مؤتمر صحفي أن التلميذات كنّ في انتظار حافلة المدرسة عندما وقع الهجوم.

وقال مدير المدرسة تيتسورو سايتو «أشعر بغضب هائل وبأسف شديد، لأن هذا العمل الوحشي طال أطفالا أبرياء وأولياء أمور يربونهم بكل حب».

ونقلت صحيفتا أساهي ونيكي عن شاهد قوله إنه رأى رجلا في منتصف العمر يحمل سكينا ويصرخ «سأقتلكن!». وأشارت تقارير إعلامية أخرى إلى أن الرجل كان يحمل سكينا في كل يد.

ووصف رئيس الوزراء شينزو آبي الحادث بأنه «مروع جدا» وتعهد بتشديد الأمن لحماية الأطفال خلال انتقالهم من مدارسهم وإليها.

يذكر أن السكاكين أو السيوف تستخدم في معظم حوادث القتل الجماعي في اليابان نظرا لقوانين امتلاك الأسلحة الصارمة.