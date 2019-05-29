اعلن الاتحاد الايراني للتايكواندو عن مشاركة ايران في الدورة الاولى بالتايكواندو نوع الـ"بومسه" والتي ستجرى في مدينة روما الايطالية في السابع من حزيران القادم.

وفي هذه الدورة التي تستمر لثلاثة ايام ستسلم جوائز نقدية تقدر باربعة الاف دولار ونصف، حيث يحصل الاول على 3000 دولار، والثاني 1000 دولار والثالث 500 دولار.

وتمت دعوة الفائزين في مسابقات كأس العالم 2018 التي جرت في تايوان، حيث دعي افضل 8 رجال و8 سيدات ايضاً، وللمسابقات الفرقية استدعي افضل 4 نفرات.

ويمثل ايران في هذه المنافسات الـ"بومسه" كل من فاطمة حسام وكوروش بختيار.