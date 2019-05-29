ينتظر أن يشارك مشجعو رياضة سباقات سيارات فورمولا1، وشخصيات بارزة في هذه الرياضة، وعدد من الساسة في وداع أسطورة السباقات النمساوي الراحل نيكي لاودا، اليوم الأربعاء، بكاتدرائية سان ستيفن بمسقط رأسه في العاصمة النمساوية فيينا.

وتوفي لاودا يوم 20 آيار / مايو الجاري عن عمر ناهز 70 عاما، حيث لم يتعاف من عملية زرع رئة خضع لها العام الماضي.

وكان حادث تحطم في سباق الجائزة الكبرى الألماني في عام 1976 أصابه بحروق شديدة في الرأس، كما تضررت رئتيه بسبب الدخان السام.

وتوج لاودا بلقب بطولة العالم في فئة السائقين بسباقات سيارات "فورمولا 1" في 3 مناسبات، قبل أن ينهي مسيرته الرياضية ويعمل كرجل أعمال في مجال الطيران، بالإضافة لتوليه منصب الرئيس غير التنفيذي لفريق مرسيدس لسباقات سيارات فورمولا1.

وسيتم وضع نعش لاودا في الكنيسة الرئيسية بالمدينة لعدة ساعات قبل إجراء القداس على روحه.

وتمت دعوة الممثل النمساوي المولد وحاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية السابق أرنولد شوارزنيجر، وكذلك جيرهارد بيرجر، السائق النمساوي السابق في سباقات فورمولا 1، والرئيس النمساوي أليكسندر فان دير بيلين لإلقاء كلمات التأبين، وبعد الانتهاء من مراسم الجنازة، سيتم دفن جثمان لاودا بحضور أفراد عائلته فقط.

وسيتم دفن لاودا وقد ارتدى بدلة السباق، وفقا لما ذكره توني فابر، كاهن كاتدرائية سان ستيفن.