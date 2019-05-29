  • الأربعاء ٢٤ رمضان ١٤٤٠
  • الأربعاء , مايو 29, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 254303 تاريخ النشر: أيار 29, 2019 الوقت: 14:00 الاقسام: رياضة  
منتخب البرازيل يسحب شارة القيادة من نيمار

منتخب البرازيل يسحب شارة القيادة من نيمار

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الثلاثاء أن داني ألفيس لاعب باريس سان جيرمان، سيحمل شارة قيادة المنتخب الوطني في كوبا أمريكا الشهر المقبل، بدلا من نيمار زميله في النادي الفرنسي.

واشار الاتحاد البرازيلي في بيان (ألفيس سيكون قائدا للمنتخب البرازيلي في مباراتيه الوديتين أمام قطر وهندوراس وفي كوبا أمريكا بالبرازيل 2019).

وتم إبلاغ الظهير الأيمن ألفيس، الذي خاض 138 مباراة دولية مع البرازيل، بدوره الجديد الأحد الماضي.

وارتدى ألفيس (36 عاما) شارة قيادة البرازيل في أربع مناسبات من قبل، كان آخرها خلال الفوز 1-0 على ألمانيا وديا في 2018.

وذكر الاتحاد البرازيلي إلى أن تيتي مدرب منتخب (السامبا)، أبلغ نيمار بأنه لن يكون قائدا للمنتخب في كوبا أمريكا.

ومنح تيتي، شارة قيادة (السيليساو) لنيمار بعد خروج الفريق من دور الثمانية لمونديال روسيا 2018 على يد بلجيكا العام الماضي، لكنه واجه ضغوطا من أجل استبدال اللاعب البالغ من العمر 27 عاما بسبب مشاكله المتعلقة بالانضباط.

وعاقب الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نيمار بالإيقاف ثلاث مباريات في وقت سابق هذا الشهر بسبب الاعتداء على مشجع بعد خسارة باريس سان جيرمان في نهائي كأس فرنسا أمام رين، وذكرت تقارير أنه دخل أيضا في مشاحنات مع زملائه في النادي الفرنسي.

يذكر أن بطولة كوبا أمريكا، ستقام في الفترة من 14 يونيو حتى السابع من يوليو المقبلين، وتلتقي البرازيل، التي لم تحرز اللقب منذ 2007، مع بوليفيا في المباراة الافتتاحية في ساو باولو، قبل أن تواجه فنزويلا وبيرو.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: موسوعة العراق الرياضية
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/7897 sec