منذ بدایة احتلال الأراضي الفلسطینیة من قبل الصهاینة، طرحت عدة أسئلة حول کیفیة احتلال هذه الأرض والأسباب التي أدت إلی هذا الأمر، وأیضا ما هي القوی والأطراف التي لعبت وتلعب دوراً في احتلال فلسطین. کما طرحت أسئلة تتعلق بالمؤثرات التي تنعکس نتائجها علی القضیة الفلسطینیة وقضیة احتلال الأراضي الفلسطینة وبالتالي ماهي أبعاد هذه الأزمة، أي أزمة احتلال فلسطین؟ وإلی ما شابه ذلک من أسئلة.

ونحن في هذه السطور نسعى إلی طرح بعض الأسئلة وأیضا الإجابة عنها. والجدیر بالذکر أننا سنجیب علی الأسئلة بشکل مختصر ومقنع، ونکتفي بالمقدار اللازم من نص المراد الإجابة عنه خشیة الإطالة ثم ملل القارئ الکریم.

1- ما هي الأسباب التي أدت إلی احتلال أرض فلسطین؟ ولماذا بدأت هذه الأزمة؟

من أجل الإجابة عن هذا السؤال لابد لنا من الإشارة-بشکل مختصر- إلی أهمیة الموقع الجغرافي لفلسطین وأیضا أهمیتها التاریخیة. إن فلسطین تقع في منطقة یطلق علیها عنوان الشرق الأوسط، وهي المنطقة الذي تعتبر جسر القارات الثلاث، الأمر الذي أعطاها أهمیة بالغة وذات تأثیر في المعادلات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة.

إن هذه المنطقة تحتوي علی أکبر حقول النفط والغاز علی مستوی العالم (علی رأسها حقول إیران والعراق)، ما جعل البعض یطلق علی هذه المنطقة عنوان"قلب العالم". ، وأن هذه المنطقة تمتلک أکبر احتیاطي للغاز والنفط في العالم، حیث أنها قادرة علی توفیر الطاقة اللازمة لدول العالم علی مدی قرن کامل، وذلک من خلال حجم احتیاطي الغاز والنفط المسترج حالیاً. .

إن منطقة الشرق الأوسط وبسبب أهمیة الموقع الجغرافي، وامتلاکها بعض الامکانیات الخاصة بها کقناة السویس، لها أهمیة کبیرة وبالغة في مجال الاقتصاد والتجارة العالمیة.

إضافة إلی ذلک، أن هذه المنطقة هي مهد الدیانیات السماویة. هذا الأمر أدی إلی أن تکون هذه المنطقة موضع أهتمام اتباع الدیانات السماویة، حیث انها تحتوي علی العدید من المعالم تلفت أنظار أتباع تلک الدیانات. وأن أهم الأماکن الدینیة الإسلامیة والمسیحیة والیهودیة وایضا أکثرها قدسیة تقع في هذه المنطقة. کما أنها مسقط رأس الکثیر من الأنبیاء علیهم السلام، کما أنها محل دفن العدید منهم. ان قضیة آخر الزمان والتي تعتبر قضیة مشترکة بین الأدیان والمذاهب المختلفة، تتعلق بهذه المنطقة، حیث أن ظهور المنجي سیتم في هذه المنطقة وسیقیم حکومته العالمیة الموحدة فيها.

إذن لا شک بأن هذه المنطقة تعتبر أفضل منطقة في العالم، سواء من الجانب الاقتصادي، أو التراثي والحضاري والدیني، وأن الهیمنة علی هذه المنطقة یعني الهیمنة علی الاقتصاد العالمي وأیضا یعني الهیمنة علی الحضارة والدین في کافة أنحاء العالم.

وقد أشار رئیس الوزراء البریطاني السابق"لوید جورج"، إلی أهمیة هذه المنطقة وذلک في معرض حدیثه علی ضرورة الحفاظ علی المصالح البریطانیة فیها وقال: إن انشاء قاعدة استعماریة یهودیة علی أرض فلسطین، من أجل الحفاظ علی مصالح بریطانیا ومصر(اي سهولة الوصل إلی مصر) ضرورة حیویة. رئیس الحکومة البریطانیة"آرثور بلفور"، وبعد فترة من الرسالة التي بعث بها إلی أحد زعماء الصهیونیة والتي عرفت بوعد بلفور(عام1917م)، أشار في مقال له، بأن الصهیونیة سواء کانت علی حق أم علی باطل، جیدة أم سیئة، أنها تضمن المصالح البیریطانیة، هي متجذرة في التقالید الموغلة في القدم ومتطلبات الحاضر والآمال المستقبلیة لبریطانیا، اذن فان من وجهة نظر بلفور ان اقامة دولة یهودیة في الاراضي الفلسطینیة ضرورة ملحة لضمان مصالح بریطانیا في المنطقة، وان اقامة هذه الدولة أهم بکثیر من تهجیر 700 الف فلسطیني من أراضیهم التاریخیة.

وبما أن معظم سکان منطقة الشرق الأوسط من المسلمین، وتعالیمهم الإسلامیة ترفض الظلم وهیمنة الإستکبار، فان القوی الإستعماریة والطامحة لبسط سیطرتها علی مقدرات المنطقة ونهب ثرواتها، تری هذه القیم بأنها تشکل خطورة وتعتبر حاجزاً أمام مشاریعها الاستمعاریة. لذلک فان تلک القوی سعت من أجل القضاء علی هذه التعالیم بکافة الوسائل والطرق، وتسعى لإبعاد الدین عن الحیاة الإسلامیة وجعل الحیاة قائمة علی غیر الدین.

ویتضح مما تقدم، بأن إقامة إسرائیل جاء بهدف ضمان مصالح القوی الاستمعاریة والقوی التي اطلق الإمام الخمیني (رض) علیها عنوان القوی الاستکباریة والصهیونیة العالمیة. کما ان الهدف من اقامة الکیان الصهیوني في المنطقة هو القضاء علی الإسلام والعالم الإسلامي، ولیکون هذا الکیان کاداة تسهل التحکم بالمنطقة وایضا تسهل عملیة زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

2- کیف بدأت أزمة فلسطین؟

ان الامبراطوریة العثمانیة وسیطرتها علی المنطقة وبعض أجزاء القارة الأوروبیة وأیضا سیطرتها علی الممرات المائیة في المنطقة کانت تشکل تحدیاً للقوی الاستعماریة. أن استمرار هذه الامبراطوریة کان یشکل خطراً أیضا علی مستقبل القوی الکبری آنذاک، کروسیا، وفرنسا، وبریطانیا. هذا الأمر دفع تلک إلی اتخاذ خطوات لإضعاف الدولة العثمانیة، إلی أن انهارت بعد الحرب العالمیة الأولی، وخضعت اراضي هذه الدولي إلی سیطرة القوی المنتصرة في تلک الحرب. الاراضي الفلسطینیة خضعت لسیطرة القوات البریطانیة. أن حضور بریطانیا في فلسطین دفعها لاتخاذ خطواتها المتعلقة بنقل الصهاینة إلی الأراضي الفلسطینیة وتوطینهم هناک. إن بریطانیا بالاضافة إلی نقل الصهاینة إلی الاراضي الفلسطینیة، قامت بتسلیحهم ، وایضا مهدت لهم الأرضیة لإرتکاب انواع الجرائم والمجازر بحق ابناء الشعب الفلسطیني، إلی أن مهدت الأرضیة لشکل کامل للحرب ضد الفلسطینیین وذلک عام 1948. القوات والعصابات الارهابیة الصهیونیة (ارجون، وهاجاناه، و منظمات ارهابیة أخری)، شنت هجمات دمویة ضد ابناء الشعب الفلسطیني الذین کانوا یسکنون في المدن والقری الفلسطینیة، وخلال اعمالهم الإجرامیة تمکنوا من تشرید أکثر من 750 الف فلسطیني من بیوتهم و أراضیهم التاریخیة، وبعد ذلک تم الإعلان عن إقامة دولة إسرائیل علی الأراضي الفلسطینیة المحتلة. ومنذ ذلک الوقت إلی یومنا هذا، لم تنعم المنطقة بامان، وبعد اقامة الکیان الصهیوني أصبحت مرکزاً لعدم الاستقرار وانعدام الأمن.

3- هل تختص الأزمة الفلسطینیة بموقع ومنطقة محددة؟

یحاول البعض تعریف القضیة الفلسطینیة بأنها قضیة تتعلق بمنطقة وموقع محدد، ولا ترتبط بباقي المناطق، کمنطقة الشرق الأوسط أو حتی الأراضي الفلسطینیة. لکن الحقیقة والواقع أن ابعاد القضیة الفلسطینیة تتسع إلی أبعد من ذلک. أن عدم الإهتمام بالقضیة الفلسطینیة والنظر لها کقضیة هامشیة غیر مرتبطة بالقضایا الأخری، یساعد الصهاینة علی تنفیذ مخططاتهم ومشاریعهم الاستعماریة بسهولة وبأسرع وقت ممکن وباقل تکلفة أیضا.

وبناء علی أهمیة منطقة الشرق الأوسط من حیث الموقع الجغرافي، واهمیة فلسطین من حیث الجغرافیا السیاسیة وتأثیرها علی العلاقات بین الدول، یمکن القول بأن القضیة الفلسطینیة لا تتعلق بموقع ومنطقة محددة. صحیح أن بعض الأطراف من خلال دعایتهم الإعلامیة وجهودهم الدبلوماسیة تسعي إلی فرض واقع جدید یتناقض مع الحقیقة والواقع. وبناء علی أهمیة القضیة الفلسطینیة وعلاقتها بمستقل المنطقة ومستقبل الامة، کان الإمام الخمیني ومن خلال عبارته الشهیرة (ان اسرائیل یجب أن تزول من الوجود)، یدعو إلی الاهتمام بهذه القضیة ومحاربة إسرائیل.

4- هل یختصر احتلال فلسطین علی احتلال أراض فحسب؟

لا شک أن فلسطین محتلة من قبل الصهاینة، لکن السؤال الاساسي الذي یطرح نفسه بهذا الخصوص، هل یمکننا أن نعتبر قضة احتلال فلسطین قصة احتلال ارض، وهي قضیة تشبه باقي القضایا المرتبطة باحتلال الاراضي من قبل بعض الحکومات؟ لا شک بأن احتلال فلسطین لا یختصر علی احتلال ارض فحسب، ان الصهاینة وقبل احتلال الاراضي الفلسطینیة ما کانت لدیهم دولة، بعبارة أخری أنهم ماجاؤوا إلی فلسطین لتوسیع رقعة الاراضي التي کانوا یحکمونها، بل هم مجموعة جيء بهم من جمیع انحاء العالم و تم توطینهم في الأراضي الفلسطینیة. أن هؤلاء الصهاینة المحتلین وبدعم من القوی الاستکباریة استولوا علی الاراضي الفلسطینیة واقاموا دولتهم علی انقاض الدولة الفلسطینیة وذلک بعد تشرید ابناء الشعب الفلسطیني. وعلیه یمکن القول بأن ما حدث في فلسطین من احتلال وقتل وتهجیر وتشرید، یختلف مع ما حدث في المناطق الأخری، وانه عبارة عن مؤامرة کبری من قبل القوی الاستعماریة التي ترید فرض هیمنتها علی المنطقة. إن اسرائیل انشئت من أجل القضاء علی الإسلام، وذلک ما أشار الیه الإمام الخمیني (رض)، بقوله ان امریکا واسرائیل تعارضان أصل الإسلام، لذا فان احتلال فلسطین لا یعني احتلال ارض بعد اشتعال حرب فحسب، بل مخطط یهدف لمواجهة النمو والتطور الفکري الإسلامي.

ولا یخفی علی أحد، بأن أهم الأسباب التي دفعت القوی الاستکباریة وعلی رأسها أمریکا والصهیونیة الاستعماریة لمعارضة إیران بعد انتصار الثورة الإسلامیة (عام1979م)، هو سیطرة الفکر الإسلامي علی إیران؛ الأمر الذي شکل تحدیا لتلک القوی وذلک بعدما کانت إیران تعتبر جزیرة آمنة لا تشکل أي خطر علی مصالحها في المنطقة.

بعد انتصار الثورة الإسلامیة في إیران بقیادة الإمام الخمیني، انتشر الفکر الإسلامي في إیران انتشارا واسعاً، الأمر الذي دفع الأعداء إلی إتخاذ خطوات للنیل من إیران، بحیث یمکن القول بأنه لو تقبل شعب من شعوب المنطقة الدین الإسلامي کما تقبله الشعب الإیراني(الإسلام المحمدي الأصیل)، لرأینا اتخاذ خطوات عملیة وفرض عقوبات ضد تلک الدولة من قبل القوی الاستکباریة والصهیونیة العالمیة، کما فعلت ذلک ضد الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة.

5- ما هي مصالح أمریکا و القوی الغربیة من وجود الکیان الصهیوني؟

أکبر هدف لأمریکا والقوی الاستعماریة الاخری، هو الهیمنة علی مقدرات الدول الإسلامیة ونهب ثرواتها، بالإضافة إلی منع تطور الدول الإسلامیة ومنع مسیرة التطور في هذه الدول. ومنذ انشاء الکیان الصهیوني في المنطقة، وبسبب السیاسات التي اتخذها هذا الکیان المحتل، تم تخصیص مبالغ کثیرة لمواجهة التهدید والخطر الذي تشکله سیاسات الکیاني الصهیوني علی المنطقة. إضافة إلی ذلک، وبسبب انعدام الأمن في المنطقة، أودعت بعض الدول استثماراتها في البنوک الغربیة بدلاً من تنفیذ مشاریع اقتصادیة في المنطقة والدول الإسلامیة والتي من شأنها أن تؤدي إلی تنمیة المنطقة وتمنع انتشار الفقر والحرمان والفساد.

من هنا یتضح الدور الذي تلعبه القوی الغربیة وعلی رأسها أمریکا في استمرار الأزمة في فلسطین والمنطقة، کما اتضح لنا کیف توظف تلک القوی اسرائیل لتبدید ثروات الأمة.

6- ما هي الأسباب التي ساعدت علی بقاء إسرائیل خلال العقود الماضیة؟

لا شك أن النظام الصهیوني یختلف مع الحکومات الأخری في المنطقة، لذلک کان یبدو بان هذا الکیان اللاشرعي لا یمکنه أن یستمر طویلاً. السؤال الأساسي بهذا الخصوص هو ماهي الأسباب التي ساعدت علی بقاء إسرائیل خلال العقود الماضیة؟

هناک عدة أسباب أدت إلی استمرار الکیان الصهیوني طیلة هذه الاعوام، لعل من أهمها:

اولا: الدعم الکامل الذي تقدمه القوی العظمي للکیان الصهیوني. ان الاقتصاد الإسرائیلي قائم علی المساعدات والأموال الطائلة التي تقدمها القوی العظمی لهذا الکیان المحتل. ان الدول الغربیة تقدم المساعدات للاقتصاد الإسرائیلي دون اي مقابل. الولایات المتحدة الامریکية وحدها تقدم سنویا ما لا یقل عن ثلاثة ملیارات و600ملیون دولار لاسرائیل تحت عنوان المساعدات السنویة، وهي مساعدات تقدمها واشنطن لاسرائیل دون اي مقابل. وتصل نسبة المساعدات التي تقدمها أمریکا لهذا الکیان حوالي 7.5ملیارات دولار. وعلی المستوی العسکري ایضا، تقدم الدول الغربیة أحدث التقنیات العسکریة لجیش الاحتلال الاسرائیلي، ولو قارنا بین حجم الاسلحة التي تمتلکها إسرائیل بحجم الاسلحة التي تمتلکها الدول العربیة، لرأینا أن الاسلحة التي تمتلکها اسرائیل تفوق جمیع الدول العربیة؛ تفوقها من حیث العدد والجودة. أن الدعم العسکري الذي تقدمه الدول الغربیة لاسرائیل جعل بعض الخبراء والمحللین یصنفون الجیش الإسرائیلي في المرتبة الخامسة عالمیاً.

أما علی المستوی السیاسي، أن الدول الغربیة تعتبر النظام الصهیوني جزءا منها وأن وجود هذا النظام یعتبر اداة لضمان مصالحها في المنطقة، لذلک أخذت علی عاتقها مهمة الدفاع عن هذا النظام سیاسیاً، بحیث نری المجتمع الدولي یلتزم الصمت تجاه ما تقوم به اسرائیل من جرائم وانتهاکات، وفي بعض الأحیان یقوم باتخاذ قرارات داعمة لهذا الکیان.

ثانیاً: استمرار الخلافات بین الدول العربیة. تعتبر هذه الخلافات من أهم العوامل التي ساعدت علی بقاء اسرائیل طیلة السنوات الماضیة.إن الحکومات العربیة وبسبب علاقاتها بالقوی الغربیة لا یمکنها أن تتخذ مواقف تدعم طموحات الشعب الفلسطیني، لذلک نری بعض تلک الحکومات تقترح بین الفینة والاخری، مقترحات تسویة وتعلن عن استعدادها لانهاء الصراع،. لاشک أن تلک الخطوات زادت الطین بلة وأدت إلی تفاقم الأزمة بدل من أن تؤدي إلی نتائج، لأنها مقترحات لا تضمن حقوق الشعب الفلسطیني ولن تلبي متطلباته.

بالاضافة إلی ذلک، قامت الدول الغربیة الداعمة للکیان الصهیوني، باتخاذ خطوات طیلة السنوات الماضیة حاولت من خلالها استنزاف طاقات العالم الإسلامي، کما قامت بانشاء منظمات ارهابیة في المنطقة، عملت علی إشعال الفتن والحروب الطائفیة بین دول المنطقة.

7- ما مدی حجم الدعم الذي یجب أن یقدم للقضیة الفلسطینیة؟ وما هي نوعیة هذا الدعم؟

ذکرنا في الصفحات السابقة بأن الکیان الصهیوني تم انشائه بعد مخطط ومؤامرة قامت بها دول الاستکبار العالمي، لذا فان هذا الکیان المدعوم من قبل القوی الاستکباریة یشکل خطراً علی المنطقة والعالم بأسره. لا شک أن إبادة شعب بعد احتلال اراضیه تعتبر جریمة کبری بحق الإنسانیة، واذا لم یتم اتخاذ الخطوات المناسبة لوضع حد للجرائم الصهیونیة في فلسطین، فانها ستکرر في أماکن أخری من بقاع هذه الأرض. وعلیه یمکن القول بأن دعم الشعب الفلسطیني والدفاع عن قضیته واجب انسانی في الدرجة الاولی، لان هذا الشعب یقف في طلیعة جبهات القتال ضد العدو الصهیوني. وبما ان الکیان الصهیوني یشکل خطرا علی البشریة، فان دعم القضیة الفلسطینیة یعني الدفاع عن النفس. اضافة إلی ذلک، انه من واجب الدول ان تدعم القضیة الفلسطینیة، لکن مع الاسف الشدید أن بعض الدول بسبب تبعیتها للدول الغربیة لم تقم بواجبها تجاه فلسطین والقضیة الفلسطینیة. والحدیث عن تلک الدول التي لدیها طاقات وامکانیات کثیرة لکنها لم تقدم إلی الآن شیئا للقضیة الفلسطینیة.

وهنا لابد من الإشارة إلی نقطة في غایة الأهمیة وهي انه ومنذ تأسیس وانشاء عدد من المنظمات غیر الحکومیة، تم تحقیق عدد کبیر من المکاسب والنجاحات في مواجهة العدو الصهیوني، وأثبتت هذه المنظمات بأنها جزء من إطار استراتیجي فعال لدعم کفاح الشعب الفلسطیني. ان الانتصارات التي حققتها المقاومة الإسلامیة في لبنان وغزة، کتحریر الجنوب اللبناني بعد احتلال استمر 22 عام، وتحریر قطاع غزة بعد احتلال استمر 38 عام، والهزائم التي تکبدها الجیش الإسرائیلي في حروبه ضد قطاع غزة، کلها من نتائج الدعم الشعبي الذي تقدمه الشعوب للمقاومة الإسلامیة في لبنان وفلسطین.

یمکن القول بان شعوب المنطقة یمکنها أن تمارس الضغط علی حکوماتها لکي تتحرک لنصرة للقضیة الفلسطینیة وان تقدم الدعم اللازم للشعب الفلسطیني ومقاومته، وإذا تم هذا الأمر فاننا سنری تغییر موازین القوی لصالح المقاومة، وبالتالي سیؤدي هذا الأمر إلی هزیمة الأعداء وانهیار تحالفاتهم الاقلیمیة.