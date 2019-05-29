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رقم الخبر: 254300 تاريخ النشر: أيار 29, 2019 الوقت: 14:00 الاقسام: رياضة  
أندريسكو تحافظ على آمال كندا في فرنسا المفتوحة

أندريسكو تحافظ على آمال كندا في فرنسا المفتوحة

أبقت بيانكا أندريسكو على آمال كندا في فرنسا المفتوحة للتنس بعد خروجها منتصرة في اختبار صعب أمام ماريا بوزكوفا في أول مشاركة لها في القرعة الرئيسية في رولان جاروس الثلاثاء.

وفازت اللاعبة، البالغة من العمر 18 عاما، والتي ذاع صيتها بعد الفوز بلقب إنديان ويلز في مارس/آذار بنتيجة (5-7)، و(6-4)، و(6-4).

وتشهد لعبة التنس في كندا حالة من الازدهار مع صعود نجم أندريسكو ومواطنها الشاب فيلكس أوجيه أليازيم واللاعب دينيس شابوفالوف، لكن أندريسكو المصنفة 22 هي الوحيدة في هذا الثلاثي التي بلغت الدور الثاني.

وانسحب أوجيه ألياسيم؛ بسبب الإصابة، بينما خسر شابوفالوف الاثنين، ويعاني ميلوش راونيتش وصيف بطل ويمبلدون السابق من إصابة.

وغابت أندريسكو عن موسم البطولات على الملاعب الرملية لإراحة كتفها المصاب، وقررت الاستعداد في مايوركا.

وبدا أنها تفتقد حساسية اللعب على الأراضي الرملية في المجموعة الأولى، لكنها قلبت الأمور لتحقق الانتصار على اللاعبة التشيكية بوزكوفا، البالغة من العمر 20 عاما، بعد أكثر بقليل من 3 ساعات.

وأبلغت الصحفيين (لن أكذب. لم تكن أفضل مبارياتي على الاطلاق. غضبت من نفسي في بعض الأحيان).

وتابعت "أعني انها البطولة الأولى التي أخوضها عقب العودة من الاصابة ولذا حاولت الحفاظ على هدوئي لأقصى درجة ممكنة وأنا فخورة بالطريقة التي قاتلت بها اليوم"، وستلعب أندريسكو مع الأمريكية صوفيا كينن في الدور المقبل.

وخسرت فتاة كندا الذهبية سابقا أوجيني بوشار 6-2 و6-2 أمام الأوكرانية ليسيا تسورينكو.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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