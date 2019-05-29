صرح رئيس منظمة الدفاع المدني العميد "غلام رضا جلالي" إن إيران الاولى في المنطقة في القوة السيبيرية (العمليات الإلكترونية).

إن رئيس منظمة الدفاع المدني العميد "غلام رضا جلالي" كشف في حديث تلفزيوني يوم الاثنيين إن إيران تتمتع بإمكانيات مميزة في مجال القوة السيبيرية (العمليات الإلكترونية) ، ويمكن لها التصدي بسهولة للهجمات الالكترونية التي يهدد بها البعض.

وأوضح جلال إن المعرض الأخير للقوة السيبرية كان أفضل ب 400 مرة من نسخته الأولى، وضم 200 منتج خاص بالدفاع السيبري.