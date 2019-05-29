أصدرت وزارة الدفاع الايرانية بيانا دعت فيه الى المشاركة الواسعة في مسيرات يوم القدس العالمي في الجمعة القادمة.

على اعتاب يوم القدس العالمي (الجمعة القادمة، 7 يونيو) أصدرت وزارة الدفاع ومساندة القوات المسلحة الايرانية بيانا دعت فيه الشعب الى المشاركة الواسعة في مسيرات يوم القدس العالمي.

وجاء في البيان أن المقاومة الاسلامية لدى الشعب الفلسطيني تدلّ على ان منهج المقاومة ومواجهة الاحتلال الاسرائيلي قد ترسخ في افكار ورؤى اجيال الشعب الفلسطيني خلال 70 عام ، وفي النهاية سيتمكن من هزيمة الكيان المحتل.

وأشار البيان الى الفوز الكبير الذي حققته قوى المقاومة في المنطقة ضد تنظيم داعش الارهابي الصهيوني، معتبرة ان الشعوب المقاومة المستضعفة والمظلومة اصبحت تشكل قوة ناعمة مقابل جبهة الاستكبار، وبموجب هذا النصر ممكن أن يصبح يوم القدس العالمي لهذا العام نقطة تحول في مسار تحرير القدس وفرصة قيمة لاظهار وحدة المسلمين واظهار الوجه الحقيقي للمنافقين واصحاب الفكر الرجعي.