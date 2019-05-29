قال السفير الصيني لدى طهران " بانغ سن" ان دور الجمهورية الاسلامية الايرانية في مساعدتها على استقرار الامن والسلام في المنطقة وخاصة فيما يتعلق بمكافحتها الارهاب متميز وممتاز.

واضاف سن خلال لقائه المساعد الخاص لرئيس مجلس الشوري الإسلامي للشؤون الدولية 'حسين أمير عبد اللهيان' اليوم الاربعاء: ان تنمية العلاقات مع الجمهورية الاسلامية لطالما كانت على سلّم اولويات المسؤولين في الصين، مبينا ان البلدين لهما قدرات كثيرة وفي جميع المجالات التي من شأنها تنمية العلاقات بينهما اكثر فاكثر.

وقال ايضا ان الجمهورية الاسلامية لها دور متميز وممتاز في استقرار الامن والسلام الاقليمي وخاصة فيما يتعلق بمكافحتها للارهاب، مستنكرا التهديدات والضغوط الامريكية ضد ايران وقال : ان زمن الاحادية ونظام الضغوط على الدول المستقلة قد ولّى.

من جانبه، اشار المساعد الخاص لرئيس مجلس الشوري الإسلامي للشؤون الدولية 'حسين أمير عبد اللهيان' الى العلاقات الودية بين البلدين وقال : ان العلاقات بين ايران والصين جيدة في جميع المجالات وخاصة البرلماني منها والذي يشهد نموا ، واصفا التنسيق بين البلدين في القضايا الدولية بالجيد.

واوضح امير عبداللهيان ان لهجة المسؤولين في الادارة الامريكية فيما يتعلق بايران غيرلائقة وتستحق ان تكون موجهة لهم، مؤكدا انه لايوجد احد في ايران يعير اية اهمية لهذا الادب السياسي السخيف للبيت الابيض.

وثمن المساعد الخاص لرئيس مجلس الشوري الإسلامي للشؤون الدولية الجهود الایجابیة التي یقوم بها سفیر الصین في ایران لتنمیة العلاقات الودیة بین البلدین.