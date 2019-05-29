اعلن قائد قوى الامن الداخلي في محافظة فارس (جنوب) العميد احمد علي كودرزي عن القاء القبض على قاتل امام جمعة مدينة كازرون حجة الاسلام محمد خرسند فجر اليوم الاربعاء.

وقال العميد كودرزي في تصريح له: انه وفي ظل جهود قوى الامن الداخلي فقد تم الكشف عن المتهم والقاء القبض عليه بعد عدة ساعات من ارتكابه الجريمة.

واضاف، ان القاتل وبعد ارتكابه الجريمة بتسديده عدة طعنات بمدية لحجة الاسلام خرسند امام باب منزل الاخير توارى عن الانظار هاربا.

يذكر ان امام جمعة مدينة كازرون حجة الاسلام محمد خرسند قد تعرض لاعتداء بالمدية امام منزله من قبل شخص يدعى "حميد درخشندة" فجر اليوم الاربعاء.

وتم نقل حجة الاسلام خرسند الى المستشفى بعد تعرضه لحادث الاعتداء الا انه استشهد بسبب شدة الجراح التي اصيب بها في بطنه.

ووقع الحادث حين عودة امام جمعة كازرون من مراسم احياء ليلة القدر عند الساعة الثالثة والنصف فجرا بالتوقيت المحلي (الحادية عشرة والنصف مساء الثلاثاء بتوقيت غرينتش).