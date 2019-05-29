اجرى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في طهران اليوم الاربعاء محادثات مع مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي.

وبحث عراقجي وريابكوف في اللقاء الذي جرى في مقر وزارة الخارجية ، العلاقات الثنائية و اخر المستجدات عن الاتفاق النووي والقضايا الاقليمية والدولية.

ووصل نائب وزير الخارجية الروسي الى طهران اليوم الاربعاء للاجتماع بالمسؤولين الايرانيين.

وتهدف زيارة ريابكوف الى طهران والتي تستغرق يوما واحدا الى مناقشة اخر المستجدات حول خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي).

وكان ريابكوف قد أعلن سابقا ان روسيا تدعو الى عقد اجتماع عاجل للجنة المشتركة لمتابعة تطبيق الاتفاق النووي.