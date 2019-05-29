  • الأربعاء ٢٤ رمضان ١٤٤٠
  • الأربعاء , مايو 29, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 254293 تاريخ النشر: أيار 29, 2019 الوقت: 13:25 الاقسام: سياسة  
نائب وزير الخارجية الروسي يلتقي عراقجي

نائب وزير الخارجية الروسي يلتقي عراقجي

اجرى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في طهران اليوم الاربعاء محادثات مع مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي.

وبحث عراقجي وريابكوف في اللقاء الذي جرى في مقر وزارة الخارجية ، العلاقات الثنائية و اخر المستجدات عن الاتفاق النووي والقضايا الاقليمية والدولية.

ووصل نائب وزير الخارجية الروسي الى طهران اليوم الاربعاء للاجتماع بالمسؤولين الايرانيين.

وتهدف زيارة ريابكوف الى طهران والتي تستغرق يوما واحدا الى مناقشة اخر المستجدات حول خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي).

وكان ريابكوف قد أعلن سابقا ان روسيا تدعو الى عقد اجتماع عاجل للجنة المشتركة لمتابعة تطبيق الاتفاق النووي.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 4/9820 sec