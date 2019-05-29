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رقم الخبر: 254292 تاريخ النشر: أيار 29, 2019 الوقت: 13:11 الاقسام: اقتصاد  
تصدير سجاد ايراني مصنوع بتقنية النانو الى ۲۵ بلداً

تصدير سجاد ايراني مصنوع بتقنية النانو الى ۲۵ بلداً

قام احد المصدرين الايرانيين بتصدير مليون و۵۰۰ الف يورو من السجاد الايراني المصنوع بتقنية النانو الى ۲۵ دولة اجنبية.
وقال مدير شركة "فرخ سبهر" للسجاد "خشايار مهاجر شجاعي"  انه خلال العام الايراني الماضي (انتهى في ۲۰ اذار/مارس۲۰۱۹) قامت الشركة بتصدير مليون و۵۰۰ الف يورو من السجاد المصنوع بتقنية النانو الى ۲۵ دولة اوروبية واسيوية وافريقية منها العراق وقطر وعمان والصين واليابان وروسيا والنمسا والمانيا وافريقيا الجنوبية.
وبين شجاعي ان الياف السجاد المصنوع بتقنية النانو تمتاز بذرات مضادة للبكتيريا التي تؤدي الى تقليل نمو البكتريا والعفن في السجاد بنسبة عالية وهي صحية جدا وخاصة بالنسبة للاطفال وكبار السن.
واضاف:  أن هذا النوع من السجاد يكون مناسبا جدا للاستفادة في الدول المطلة على الخليج الفارسي بسبب ارتفاع الرطوبة فيها وان اغلب مستوردي هذه الدول ابدوا رغبتهم بشرائه من ايران.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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