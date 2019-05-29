|رقم الخبر: 254290
|تاريخ النشر: أيار 29, 2019
|الوقت: 12:31
|الاقسام: محليات
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أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الأربعاء
فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء:
ايران
📌شعار مسيرة يوم القدس هذا العام "فشل صفقة القرن وإرساء القضية الفلسطينية"
📌بموافقة قائد الثورة الاسلامية.. "تخصيص مليار دولار لخلق فرص عمل في البلاد"
جمهوري اسلامي
📌ترحيب اقليمي ودولي باقتراح ظريف بابرام معاهدة عدم اعتداء بين دول الخليج الفارسي
📌فرنسا تدعو السعودية والامارات إلى إنهاء "الحرب القذرة" في اليمن
📌محمود عباس: "صفقة العار" ومؤتمر البحرين سيذهبان إلى جهنم
📌الفصائل الفلسطينية تحذر من التبعات المترتبة على عقد مؤتمر المنامة
📌نجفي رئيس بلدية طهران السابق يعترف بقتل زوجته الثانية
آفتاب يزد
📌وزير الخارجية الفرنسي: التوتر مع ايران يبعث على القلق
📌المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي: الإعلان بإستمرار عن عملية خفض تعهدات ايران في الاتفاق النووي
كيهان
📌العميد رمضان شريف: الفلسطينيون انتقلوا من مرحلة الكفاح بالحجارة الى الصواريخ
📌السعودية تعترف بقدرة أنصارالله اليمنية الصاروخية العالية
📌خيانة آل سعود الجديدة.. تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني في قلب المدينة المنورة
📌 الجيش السوري يفتح نيرانه الكثيفة على مواقع الارهابيين في إدلب وشمال حماة وضاحية حلب
شرق
📌مجلس صيانة الدستور يستمهل الإعلان عن رأيه في لائحة منح الجنسية لأبناء الأمهات الايرانيات
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