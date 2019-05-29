فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء:

ايران

📌شعار مسيرة يوم القدس هذا العام "فشل صفقة القرن وإرساء القضية الفلسطينية"

📌بموافقة قائد الثورة الاسلامية.. "تخصيص مليار دولار لخلق فرص عمل في البلاد"

جمهوري اسلامي

📌ترحيب اقليمي ودولي باقتراح ظريف بابرام معاهدة عدم اعتداء بين دول الخليج الفارسي

📌فرنسا تدعو السعودية والامارات إلى إنهاء "الحرب القذرة" في اليمن

📌محمود عباس: "صفقة العار" ومؤتمر البحرين سيذهبان إلى جهنم

📌الفصائل الفلسطينية تحذر من التبعات المترتبة على عقد مؤتمر المنامة

📌نجفي رئيس بلدية طهران السابق يعترف بقتل زوجته الثانية

آفتاب يزد

📌وزير الخارجية الفرنسي: التوتر مع ايران يبعث على القلق

📌المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي: الإعلان بإستمرار عن عملية خفض تعهدات ايران في الاتفاق النووي

كيهان

📌العميد رمضان شريف: الفلسطينيون انتقلوا من مرحلة الكفاح بالحجارة الى الصواريخ

📌السعودية تعترف بقدرة أنصارالله اليمنية الصاروخية العالية

📌خيانة آل سعود الجديدة.. تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني في قلب المدينة المنورة

📌 الجيش السوري يفتح نيرانه الكثيفة على مواقع الارهابيين في إدلب وشمال حماة وضاحية حلب

شرق

📌مجلس صيانة الدستور يستمهل الإعلان عن رأيه في لائحة منح الجنسية لأبناء الأمهات الايرانيات