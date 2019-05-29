أكد رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام، امس الثلاثاء، أن تصريح وزير خارجية فرنسا لايكفي مالم توقف باريس بيع الأسلحة لدول العدوان.

وقال رئيس الوفد الوطني في تغريدة له إن " تصريحات وزير خارجية فرنسا مرحب بها إنما ذلك لا يكفي ما لم تترجم عمليا بوقف باريس بيع الأسلحة لدول العدوان".

وأكد عبدالسلام أن على جميع الدول المتورطة في بيع الأسلحة لدول العدوان أن تعيد النظر في مبيعاتها التي خلفت أبشع المجازر بحق اليمنيين.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان دعا الإمارات والسعودية إلى إنهاء حربهما في اليمن، واصفا العدوان على اليمن بـ"الحرب القذرة".