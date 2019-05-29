منذ عام 1948م، شهد المجتمع الدولي ظاهرة جدیدة تحت عنوان: «اللاجئون الفلسطینیون»، ومنذ ذلک الوقت إلی یومنا هذا، ما استطاع أن یجد حلاً مناسباً لهذه الظاهرة التي تعتبر وصمة عار علی جبین الدول والأنظمة التي تدعي بأنها تدافع عن العدالة والدیمقراطیة وحقوق الإنسان.

إن قضیة اللاجئین کانت ولازالت احدی المؤشرات المهمة المرتبطة بالقضیة الفلسطینیة. في مفاوضات التسویة بین السلطة الفلسطینیة واسرائیل، کانت هذه القضیة هي احدی القضایا الخلافية الرئيسية بين طرفي التفاوض. لکن الدور الذي یقوم به هؤلاء الفلسطینیون واصرارهم على التمسك بحق العودة إلی وطنهم، أدی إلی أن تکون قضیتهم إحدی القضایا الهامة التي تطرح على الصعيد الدولي وأصبحت تلك القضیة تشكل محوراً هاماً في التعامل مع القضیة الفلسطینیة.

واتخذت عدة خطوات من أجل ایجاد حل لقضیة اللاجئین الفلسطینیین، لکن الحقیقة والواقع أن أکثر تلک المحاولات جاءت لأهداف خاصة ولا تحقق مطالب الفلسطنیین، لأن المقترحات التي قدمت خلال تلک المحاولات لم تکن عادلة. وإلی جانب تلک المحاولات المشبوهة لأهداف مغرضة، تم طرح مقترحات یمکن اعتبارها مقترحات عادلة ومنصفة، منها توفیر الظروف من أجل عودة کافة اللاجئین الفلسطینیین، وایضا مقترح اجراء استفتاء بمشاركة جميع سكان فلسطين التاريخية، من أجل تقریر مصير الأراضي الفلسطینیة واختیار النظام الذي يحکم فلسطین.

سنتطرق في الصفحات التالیة إلی ثلاثة محاور ترتبط بالاجئین الفلسطینیین، وهي: بدایة اللجوء، وعدد اللاجئین والدول التي یتواجدون فیها، وتأثیر اللاجئین الفلسطینیین علی استمرار الکفاح ضد العدو الصهیوني.

بدایة اللجوء

ان الحرکة الصهیونیة وخلال أعمال المؤتمر الافتتاحي للمنظمة الصهيونية، الذي عقد بزعامة “تيودور هرتزل” في مدينة بازل بسويسرا يوم 29 أغسطس 1897، أعلنت عن فکرة احتلال الأراضي الفلسطینیة وإقامة دولة إسرائیل هناک. إن هذا التاریخ یشهد علی عزم الصهاینة لنقل اليهود من اوروبا إلی الأراضي الفلسطینیة من جهة، واحتلال الأراضي الفلسطیني وتشرید سکانها الأصلیین من جهة ثانیة.

أن اليهود في بدایة الأمر فضلوا أن یهاجروا إلی أمریکا، واسترالیا، والأرجنتین ودول اخری، بدلاً من الهجرة إلی فلسطین. وبعد الرسالة التي أرسلها «آرثر جيمس بلفور» بتاريخ 2 نوفمبر 1917 إلى اللورد «ليونيل وولتر دي روتشيلد» -والتي أشار فيها إلى تأييد الحكومة البريطانية إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين- تحولت قضیة توطین الیهود فلسطین إلی ضرورة یجب أن تتم بأسرع وقت ممکن. وبعد معاهدة فرساي، والتي وضعت فلسطین تحت الإنتداب البريطاني، عملت الحکومة البریطانیة من أجل تحقیق تطلعات الحرکة الصهیونیة وتحقیق وعد بالفور، لذلک تصاعدت وتیرة هجرة الیهود إلی الأراضي الفلسطینیة. وقد استخدمت الحركة الصهيونية ومن يقفون وراءها منذ البداية كل أساليب التضليل والترغيب والضغط لحمل اليهود على الهجرة إلى فلسطين. الجدیر بالذکر، أن بریطانیا، ومنذ احتلال الأراضي الفلسطینیة عام 1919م حتی عام 1948م، مهدت الأرضیة لتوطین المزید من الیهود في الأراضي الفلسطینیة، کما وفرت کافة الوسائل اللازمة للیهود القادمین من اوروبا إلی هناک. بالإضافة إلی تسلیح الجماعات الصهیونیة واقامة دورات تدریبیة عسکریة لهم. إن العدید من المنظمات والکتل العسکریة الصهیونیة کمنظمة الإرجون، والبلماخ، وشتیرن، و منظمة الهاجاناه الصهيونية، کلها تأسست في تلک الفترة. إن تلک المنظمات ومن خلال أعمالها الإجرامیة في الأراضي الفلسطینیة کالقیام بمذبحة دير ياسين في قرية دير ياسين،عام 1948م (قامت بها الجماعتان الصهيونيتان: أرجون وشتيرن) ؛ ساهمت في تشرید الکثیر من ابناء الشعب الفلسطیني من القری والمدن الفلسطینیة. الجدیر بالذکر، أن الفلسطینیین الذین ترکوا منازلهم خلال تلک الأحداث، کانوا یظنون بأنهم سیعودون إلی بیوتهم بعد مرور عدة أیام، لکن الذي حصل أثبت عکس ذلک، لأنهم الیوم وبعد مرور 70 عاما من احتلال أراضيهم التاریخیة من قبل الصهاینة، لازال العدید منهم یعیش في المخیمات موزعین علی دول مختلفة. وبسبب الظروف الخاصة التي مرت بها فلسطین آنذاک، لا توجد احصائیات دقیقة عن عدد الفلسطینیين الذین شردوا من بیوتهم عام 1948 م، لکن بعض المصادر تؤکد علی أن أكثر من 750 ألف فلسطيني تعرضوا للتشرید والتهجیر القسري من بيوتهم وأراضيهم خلال حرب 1948. وبالاضافة إلی طرد ما يربو على 750 ألف فلسطيني وتحويلهم إلى لاجئين، شملت احداث ذلک العام، عشرات المجازر والفظائع وأعمال النهب ضد الفلسطينيين، وهدم أكثر من 500 قرية وتدمير المدن الفلسطينية الرئيسية وتحويلها إلى مدن يهودية. وبحسب الإحصائیات الأخیرة التي نشرتها مؤسسات فلسطینیة، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين نحو 6 ملایین لاجئ، موزعین علی عدة مناطق ودول.