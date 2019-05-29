فلسطين هي الأرض التي تعبت من الاحتلال، ذلك الاحتلال الذي استمر قرنا كاملا. وفلسطين هي الأرض التي ربت أجيالا حققوا انجازات كبيرة خلال مقاومتهم ضد الصهاينة المحتلين وأعوانهم.

ان الشعب الفلسطيني شعب مضطهد ومظلوم لكنه في نفس الوقت شعب صامد كالصخر ومؤمن بالمقاومة الأمر الذي جعله يحافظ على هويته الفلسطينية برغم كل المؤامرات والمحاولات السياسية والثقافية والإعلامية التي استهدفت هذا الشعب العظيم. بالإضافة الى ذلك أن هذا الشعب المجاهد وبالرغم من تهجيره من ارضه ومصادرة ممتلكاته من قبل المحتلين وداعميهم من الدول الغربية، يزداد تعلقا بأرضه يوما بعد يوم، كما يزداد اصرارا على استعادة حقوقه المسلوبة.

ان الفلسطيني بسبب فخره بوطنه واعتزازه بهويته، أصبح رمزا للوطنية وحب الوطن، ما جعله قدوة للأحرار في كافة أنحاء العالم، وباختصار أصبح رمزا للإنسان المحب لهويته الوطنية والتاريخية.

ان حب الوطن والحنين اليه والكفاح من أجل استعادة هذه البضعة الإسلامية، وضمها مرة أخرى الى العالم الإسلامي، هي المهمة التي تحمل الشعب الفلسطيني العظيم أعباءها. إن هذا الشعب يعلم جيدا بأن احتلال أرض فلسطين ما هو إلا بداية لكارثة كبرى غايته الإستيلاء على العالم الإسلامي بأسره. إن الشعب الفلسطيني يعي جيداً بأن الأعداء يسعون الى فرض هيمنتهم الكاملة على دول المنطقة ومن ثم القضاء على التعاليم الإسلامية، لذلك فإن هذا الشعب الأبي شمر عن سواعد الجد والعزيمة من أجل استعادة القدس الشريف وكافة الأراضي الفلسطينية وتحريرها من براثن الاحتلال الصهيوني، وبذلك يطمح لتحقيق الوحدة الاسلامية وتوحيد الأمة تحت راية الاسلام عن طريق كفاحة العدو المشترك للأمة الإسلامية.

لا شك أن الإستكبار العالمي والصهيونية العالمية كما قال الإمام الخميني (رض)، جعل احتلال الأراضي الفلسطينية كبداية لمشروعه الإستعماري الهادف الى فرض السيطرة الكاملة على العالم الاسلامي.

ان الإمام الخميني (رض) ومن بعده قائد الثورة الإسلامية، آية الله السيد علي الخامنئي (مد ظله)، استطاعا أن يعرفا القضية الفلسطينية كوسيلة وأداة لرفع شعار لا إله إلا الله، وذلك عن طريق تأكيدهما على أن (احتلال فلسطين هو السبب الرئيس وراء المحن والأزمات التي يمر بها العالم الاسلامي)، وأيضا أن (القضية الفلسطينية هي قضية العالم الإسلامي الأولى).

ان تلك العبارات تعتبر خارطة طريق لنا وللأجيال القادمة كما أنها تحمل رسائل واضحة مفادها أن استعادة المجد الإسلامي كالسابق لا يتم إلا عن طريق قطع أيادي الاستكبار والصهيونية عن مقدرات المسلمين والبلاد الاسلامية.

ولا يبقى لنا إلا أن نحمد الله سبحانه وتعالى الذي منّ علينا بطول العمر لنشهد ثورة الشعب الايراني المباركة، تلك الثورة التي أدت الى اقامة نظام اسلامي ينادي بالحرية وحقوق الانسان في ظروف وصلت فيه الأنظمة السياسية الأخرى الى طريق مسدود.

وختاما أسأل الباري تعالى أن يجعل هذا الكتاب في ميزان حسناتي كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، وبما نقرأ ونكتب، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.