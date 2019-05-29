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رقم الخبر: 254285 تاريخ النشر: أيار 29, 2019 الوقت: 11:42 الاقسام: عربيات  
حركة الجهاد الاسلامي تدعو المسلمين للاستنفار في يوم القدس العالمي

حركة الجهاد الاسلامي تدعو المسلمين للاستنفار في يوم القدس العالمي

دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشعوب العربية والمسلمة في كافة أنحاء العالم لحماية تاريخ القدس وهويتها والنهوض في يوم القدس العالمي.

ان حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أبناء الشعب الفلسطيني إلى الاستنفار في يوم القدس العالمي، الذي يصادف يوم الجمعة المقبل، مشددة على ضرورة أن تتحرك الشعوب العربية والمسلمة في كافة أنحاء العالم لحماية تاريخ القدس وهويتها.

وقد صرح عضو القيادة السياسية في حركة الجهاد الاسلامي حميل عليان إن "القدس هي قلب فلسطين والعروبة والإسلام، وسندافع عنها بكل ما نملك، رغم أننا ندرك ضراوة المعركة بين الفلسطينيين ومعهم عمقهم العربي والإسلام الذين يملكون كامل الحق التاريخي والقرآني والواقعي في القدس وبين منظومة الشر العالمية التي تتزعمها امريكا واسرائيل" حسبما افاد موقع العهد الإخباري.

وأضاف عليان: "رباطنا مقاومة، اعتكافنا مقاومة، فتح مصلى الرحمة مقاومة، ازالة الكاميرات من بوابات الاقصى مقاومة بقاؤنا صامدين في الاقصى مقاومة، ولن تنفع كل هذه القرارات والوعود التي تصدر من ترامب حول القدس ولن يؤثر في عزيمتنا بلادة بعض الزعامات العربية التي تصر على التطبيع والشرعنة للعدو بالتزامن مع المؤامرة الكونية على القدس".

وأكد عليان على أن استعادة القدس لن يتم الا بالمواجهة والمقاومة، وأن كل خيارات التسوية والتطبيع والشرعنة التي يمارسها البعض هنا وهناك لن تعيد القدس،و القضاء على المشروع الصهيوني لن يتم الا من خلال تحرير الاقصى.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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