اجتمع الوفد البرلماني الایراني امس الثلاثاء مع رئیسة لجنة السیاسة الخارجیة في البرلمان النرویجي واعضائها في اوسلو؛ حیث تباحث الجانبان بشان اهم القضایا والتطورات الدولیة والتعاون البرلماني بین البلدین.

واشار رئیس لجنة الامن القومي والسیاسة الخارجیة في مجلس الشوری الاسلامي الایراني "حشمت الله فلاحت بیشه" خلال هذا الاجتماع الی تاریخ العلاقات الجیدة بین ایران والنرویج؛ معربا عن امله بان تتعزز هذه العلاقات اکثر من ذي قبل.

ونوه نجفي بوجهات النظر المشترکة لدی البلدین حول مکافحة الارهاب وجماعة داعش الارهابیة ودور امیرکا في تشکیل ودعم هذه الجماعات الارهابیة؛ معتبرا انسحاب امیرکا من خطة العمل المشترک الشاملة (الاتفاق النووي) بصورة احادیة بانه موشر علی عدم احترام واشنطن للقوانین الدولیة.

کما اعرب رئيس الوفد البرلماني الايراني عن تقدیره بشان موقف النرویج في دعم هذه الخطة ومعارضتها لفرض الحظر الاحادي ضد ایران.

واشار فلاحت بيشة الی تلكؤ الدول الاوروبیة في دعم الاتفاق النووي، وقال : انه لمن دواعي الاسف ان اوروبا لم تقدَر توجهات ایران الداعیة للمشارکة والمساهمة بشكل كاف وان الاداء غیرالفاعل من جانب اوروبا وموقفها المتجاهل سیجعل هذه القارة اکثر عرضة للضرر فی مواجهة التهدیدات مثل الارهاب وتهريب البشر والمخدرات.

ودعا فلاحت بيشة لجنة السیاسة الخارجیة والدفاعیة للبرلمان النرویجی الى زیارة ایران.

من جانبه قال عضو الهیئة الرئاسیة للجنة الامن القومی والسیاسیة الخارجیة في مجلس الشوری الاسلامي محمد جواد جمالي نوبندکاني خلال هذا الاجتماع بشان السیاسات الاقلیمیة الايرانية، ان ایران قامت بمساعدة دول المنطقة بطلب من الحکومات الشرعیة في المنطقة ولمنع تجزئة هذه الدول وارساء الاستقرار والامن الاقلیمیین؛ مضیفا ان ایران باعتبارها دولة اقلیمیة قویة وبامتلاکها العدید من العناصر الامنیة والسیاسیة في المنطقه حالت دون سیطرة الارهابیین وهزمت الجماعات التی شکلتها امیرکیا وقامت برعایتها باعتراف من الزعماء الامیرکیین.

الى ذلك، دعا نائب رئیس لجنة الامن القومي والسیاسیة الخارجیة في مجلس الشوری الاسلامي "محمد مهدي برومدني" الی تعزیز العلاقات بین البلدین خاصة الاستفادة من خبرات النرویج في مجال الثروة السمکیة وتربیة الکائنات الحیة.

بدورها اعربت رئیسة لجنة السیاسة الخارجیة والدفاعیة للبرلمان النرویجي "آنیکا هوتفلد" واعضاؤها عن ارتیاحهم لزیارة الوفد الایراني الی النرویج موکدین علی ارادة البلدین في النهوض بمستوی التعاون والعلاقات الثنائیة مع ایران.

واشار الطرف النرویجي الی علاقاته الوطیدة والاستراتیجیة مع امیرکا معلنا في الوقت النفسه ان النرویج عارضت انسحاب امیرکا من خطة العمل المشترک الشاملة منذ البدایة واعربت عن اسفها بشان هذا الامر.

كما اكد الجانب النرويجي على ضرورة مراقبة التطورات فی منطقة الشرق الاوسط بدقة ومعارضتها لفرض الحظر ضد ایران وان استیاء ایران بشان هذه العقوبات غیرالعادلة یمکن فهمه تماما.

كما اعرب النواب النرویجیون خلال هذا اللقاء عن املهم في احتواء التوتر الراهن بصورة عقلانیة ومنع توسیع رقعة انعدام الامن في المنطقة من خلال خفض السجالات فیها.