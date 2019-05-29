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رقم الخبر: 254267 تاريخ النشر: أيار 29, 2019 الوقت: 10:30 الاقسام: اقتصاد  
النرویج تؤكد معارضتها للحظر الاميركي المفروض على ايران

النرویج تؤكد معارضتها للحظر الاميركي المفروض على ايران

أكد رئيس واعضاء لجنة السياسة الخارجية والدفاعية في البرلمان النرويجي معارضتهم للحظر الاميركي المفروض على ايران.
ان رئيسة لجنة السياسة الخارجية والدفاعية البرلمانية النرويجية آنيكا هوتفلد، أشارت في تصريح أدلت به لدى استقبال وفد برلماني ايراني برئاسة حشمت الله فلاحت بيشه امس الثلاثاء في اوسلو، أن بلادها كانت تعارض انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي منذ اليوم الاول وأعربت عن أسفها الشديد لهذا الموقف.
وأضافت: أن بلادها ترصد عن كثب التطورات الجارية في الشرق الاوسط وتتفهم غضب ايران حيال الحظر الاميركي غير العادل المفروض عليها.
وأعربت عن ارتياحها لزيارة الوفد البرلماني الايراني لبلادها ودعت الى الارتقاء بمستوى التعاون وتوطيد العلاقات بين البلدين.
وفي ذات السياق أعرب النواب النرويجيون عن أملهم بخفض التصعيد في المنطقة والحد من التوترات القائمة وزعزعة الامن في المنطقة.
وأعربوا عن رغبة الشركات النرويجية للحضور في الاسواق الايرانية لاسيما في مجال صيد الاسماك والطاقات النظيفة وأكدوا على بدء نشاطات القنوات المالية الاوروبية مع ايران بسرعة.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
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