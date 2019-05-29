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رقم الخبر: 254262 تاريخ النشر: أيار 29, 2019 الوقت: 10:27 الاقسام: محليات  
تعيين اللواء موسوي قائداً لمقر "خاتم الأنبياء(ص)" للدفاع الجوي الايراني
بقرار من قائد الثورة..

تعيين اللواء موسوي قائداً لمقر "خاتم الأنبياء(ص)" للدفاع الجوي الايراني

أصدر قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي مساء الثلاثاء قرارا بتعيين اللواء عبدالرحيم موسوي قائدا لمقر "خاتم الانبياء (ص)" للدفاع الجوي الايراني.
واوضح سماحته بان تعيين اللواء موسوي جاء مع الاحتفاظ  بمنصبه قائدا عاما للجيش وفي ضوء فصل شؤون الدفاع الجوي لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية عن مقر "خاتم الانبياء (ص)" للدفاع الجوي.
وصرح بان المتوقع هو توظيف جميع طاقات وامكانيات القوات المسلحة والبلاد في هذا الامر المهم والدفاع الحصين عن سماء البلاد وتعزيز الشبكة الشاملة القوية والحديثة للقيادة والسيطرة في الدفاع الجوي.
كما اصدر سماحة القائد امرا اخر عيّن بموجبه العميد علي رضا صباحي فرد قائدا للدفاع للجوي للجيش الايراني.
وصرح سماحته بان تعيين العميد صباحي فرد قائدا لقوة الدفاع الجوي بعد تشكيلها كقوة رابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية جاء في ضوء كفاءاته وجدارته وباقتراح من القائد العام للجيش.
واكد قائد الثورة بان المتوقع هو تطوير وتعزيز هذه القوة خاصة من حيث التدريبات وصيانة المعدات والاجهزة والاستفادة القصوى منها واليقظة والاستعداد الدائم واستخدام اساليب الدفاع الجوي المتنوعة في التعامل المؤثر والمراكم للخبرات مع مقر "خاتم الانبياء (ص)" للدفاع الجوي.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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