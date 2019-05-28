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رقم الخبر: 254261 تاريخ النشر: أيار 28, 2019 الوقت: 19:53 الاقسام: اقتصاد  
محافظ البنك المركزي يطالب البنوك الكورية بالكفّ عن اثارة العراقيل
خلال لقائه سفير كوريا الجنوبية

محافظ البنك المركزي يطالب البنوك الكورية بالكفّ عن اثارة العراقيل

طالب محافظ البنك المركزي الايراني "عبد الناصر همتي" بوقف العراقيل من جانب البنوك الكورية؛ مبينا خلال لقائه سفير كوريا الجنوبية في طهران "يوجانغ هيان" ان المصدر الرئيسي للاصول الايرانية واضح وشفاف جدا ولا داعي للعراقيل التي تضعها البنوك الكورية بذريعة الحظر الامريكي حيال انتفاع ايران من هذه الاموال.

واعلن همتي خلال اللقاء عن استياء طهران من هذا الامر؛ مصرحا ان هكذا اجراءات مخربة مرفوضة من جانب الحكومة والشعب الايراني، وبما يستدعي من المسؤولين في كوريا الجنوبية اتخاذ اجراءات لتسوية هذه المشاكل مؤكدا سهولة توصل ايران الى اصولها المصرفية في باقي البلدان .
بدوره اكد السفير الكوري الجنوبي في طهران استعداد هذه السفارة للمساهمة في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
واشار "هيان" خلال اللقاء الى ان صناعة البتروكيمياء في بلاده بحاجة لاستيراد المكفثات الغازية من ايران؛ مؤكدا ان السفارة الكورية لدى ايران ستبذل جهدها بهدف تذليل العقبات في مسار التعاون التجاري بين البلدين.

 
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