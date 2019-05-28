

وندد هؤلاء السفراء والمسؤولون خلال مؤتمرهم الصحفي الذي عقدوه على اعتاب يوم القدس العالمي (الجمعة 31 ايار / مايو الحالي) بمقر وكالة سبوتينك للانباء الروسية في موسكو، ندّدوا بالجرائم الصهيونية داخل الاراضي المحتلة؛ مؤكدين : ان القدس ستبقى عاصمة فلسطين الابدية، وان صفقة القرن ونقل السفارة الامريكية الى القدس لن يخلّا في عزيمة المسلمين والفلسطينيين.

وحضر هذا اللقاء الصحفي السفير الايراني في موسكو مهدي سنائي، الى جانب نظيره العراقي منصور هادي، والفسطيني عبد الحفيظ نوفل، وايضا رئيس المركز الثقافي الفلسطيني لدى روسيا وفيق الشاعر، فضلا عن نائب رئيس مجلس الافتاء الروسي روشن عباس يوف، ورئيس مركز القدس في هذا البلد سرغئي بابورين.

وفي تصريح له بالمناسبة، نوّه السفير سنائي الى تسمية الامام الخميني (رض) لآخر جمعة من شهر رمضان المبارك في كل عام تحت عنوان "يوم القدس العالمي"، قائلا : ان يوم القدس خلّد القيم الفلسطينية واسهم على مدى العقود الاخيرة في افشال المؤامرات الرامية الى القضاء على حقوق الشعب الفلسطيني.

الى ذلك، ندّد بشدة كل من سفيري العراق وفلسطين خلال المؤتمر الصحفي هذا، باجراءات واشنطن الاخيرة حول نقل السفارة الامريكية الى القدس وما يسمى بـ "صفقة القرن"، كما طالبا المجتمع الدولي بتقديم كامل الدعم الى الشعب الفلسطيني وعدم الصمت ازاء جرائم الصهاينة.



