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رقم الخبر: 254258 تاريخ النشر: أيار 28, 2019 الوقت: 19:06 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
خبراء إيرانيون يبتكرون تقنية تساعد المصابين بـ"عسر القراءة"

خبراء إيرانيون يبتكرون تقنية تساعد المصابين بـ"عسر القراءة"

نجح خبراء بجامعة أصفهان الإيرانية في إنتاج حزم من البرمجيات تساعد المصابين بعسر القراءة باستخدام التقنيات الافتراضية والوقائع المعززة.

ويعد "عسر القراءة" اضطراباً يصيب الأطفال حيث يواجه المصاب صعوبة في تحديد الحروف والكلمات فيعجز عن ربط أجزاء الكلمات مع بعضها.
وفي هذا السياق قال منفذ المشروع جواد راستي إن ثمة استراتيجيتين لعلاج هذا الاضطراب، الأولى تدعى استراتيجية الحواس المتعددة التي تتشابك فيها جميع حواس الطفل والثانية تسمى الوعي الصوتي الذي يساعده على تمييز الأصوات.
وأوضح أن الخبراء ابتكروا نظارات تساعد الطفل على قراءة ما استعصى عليه من الكلمات حيث يلاحظ عبرها الكلمات التي استعصت عليه قراءتها ومن ثمّ يتمكّن من كتابتها على لوحة افتراضية.
وأشار إلى أن البرمجية تجتاز مراحل الاختبار حالياً من قبل طلبة علم النفس.


 

 
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