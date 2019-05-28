  • الثلاثاء ٢٣ رمضان ١٤٤٠
  • الثلاثاء , مايو 28, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 254256 تاريخ النشر: أيار 28, 2019 الوقت: 19:03 الاقسام: محليات  
ایران لديها 3 آلاف طالب و 1700 خريج في حقل الطيران المدني

ایران لديها 3 آلاف طالب و 1700 خريج في حقل الطيران المدني

قال المدير التنفيذي لشركة المطارات والملاحة الجوية الايرانية سياوش امير مكري أن 3 آلاف طالب يدرسون حاليا في حقل الطيران المدني بالبلاد فضلا عن وجود 1700 خريج لحد الآن.


وقال سیاوش أمیر مکري، في تصريح ادلى به خلال مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم حول الخطوات التنفيذية لتسهيل وتنمية الملاحة الجوية المدنية، إن 50 بالمئة من طاقات المطارات في البلاد يتم استخدامها ومع نمو نشاطات الملاحة الجوية ترتفع هذه النسبة مايساهم في تنمية الاقتصاد بهذا القطاع الخدماتي.
واعرب عن أمله بتنمية الملاحة الجوية في البلاد بفضل تنفيذ خطط محفزة وخفض النفقات واكتساب الدعم بشكل كاف.


 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0637 sec