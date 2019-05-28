قال المدير التنفيذي لشركة المطارات والملاحة الجوية الايرانية سياوش امير مكري أن 3 آلاف طالب يدرسون حاليا في حقل الطيران المدني بالبلاد فضلا عن وجود 1700 خريج لحد الآن.



وقال سیاوش أمیر مکري، في تصريح ادلى به خلال مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم حول الخطوات التنفيذية لتسهيل وتنمية الملاحة الجوية المدنية، إن 50 بالمئة من طاقات المطارات في البلاد يتم استخدامها ومع نمو نشاطات الملاحة الجوية ترتفع هذه النسبة مايساهم في تنمية الاقتصاد بهذا القطاع الخدماتي.

واعرب عن أمله بتنمية الملاحة الجوية في البلاد بفضل تنفيذ خطط محفزة وخفض النفقات واكتساب الدعم بشكل كاف.





