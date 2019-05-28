وقال كريم زاده، في تصريح ادلى به اليوم الثلاثاء خلال اجتماع مع الناشطين الاقتصاديين في محافظة خراسان الجنوبية /شرق/ ، إن علاقات الجوار والقواسم المشتركة بين الجانبين يساهمان في توطيد العلاقات.

واشار الى زيارة الرئيس الافغاني لطهران، موضحاً: أنه وعد خلال الزيارة بفتح سوق يزدان الحدودي باعتباره منفذا رسميا للجمارك.

ولفت الى ان ايران تصدر الادوية والاسمنت وبنزين السيارات والطائرات والاسمدة الكيمياوية واطارات السيارات والغاز السائل وعلف المواشي والدجاج وغيرها كما تؤمن ايران 20 بالمئة من احتياجات افغانستان للوقود.

ونوه الى اقامة معارض تقدم السلع المصنعة في كلا البلدين في البلد الآخر، موضحاً: أن معرضا سيقام في مدينة بيرجند مركز المحافظة يضم الكثير من المنتجات الايرانية المخصصة للتصدير الى افغانستان.





