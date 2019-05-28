*الجيش يرد على خروقات المجموعات الإرهابية ويدمر عددا من أوكارها

أعلن مصدر عسكري أن العدو الإسرائيلي اعتدى مساء الاثنين على أحد المواقع العسكرية بريف القنيطرة ما أسفر عن ارتقاء شهيد وإصابة أحد المقاتلين بجروح.

وقال المصدر في تصريح لـ سانا إنه “في تمام الساعة 21,10 دقائق من مساء الاثنين قام العدو الإسرائيلي باستهداف أحد مواقعنا العسكرية شرق خان أرنبة بريف القنيطرة وقد أسفر العدوان عن ارتقاء شهيد وإصابة مقاتل آخر بجروح”.

وذكر مراسل سانا في وقت سابق أن العدو الإسرائيلي اعتدى مساء الاثنين بصاروخ على تل الشعار بالقنيطرة أسفر عن جرحى.

الجيش الإسرائيلي أكد من جهته شنّه غارة على سوريا، معترفاً باستهداف إحدى طائراته الحربية من سوريا.

وفي ردود الفعل، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن القصف الإسرائيلي للأراضي السورية واللبنانية استمرارٌ للعدوان على الأمة العربية وعلى فلسطين.

وفي سياق آخر، نفى مصدر لبناني موثوق صحة الأنباء عن تفجير "إسرائيل" جهاز تجسس لها في جنوب لبنان.

وكانت معلومات قد ذكرت أن طائرة إسرائيلية من دون طيار فجرّت جهاز تجسس بين وادي زفتا وبلدة النميرية جنوب البلاد.

من جانب آخر واصلت التنظيمات الإرهابية خرقها اتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب واعتدت بـ 3 قذائف صاروخية على بلدة قمحانة بريف حماة الشمالي.

وذكر مراسل سانا في حماة أن إرهابيين ينتشرون في قرى وبلدات أقصى الريف الشمالي للمحافظة اعتدوا بـ 3 قذائف صاروخية على بلدة قمحانة إلى الشمال من مدينة حماة ما تسبب بأضرار مادية.

وأصيب أمس الأول مدنيان أحدهما من كوادر مشفى السقيلبية ووقعت أضرار مادية كبيرة في المنازل والممتلكات جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بنحو 22 صاروخا على مدينتي السقيلبية ومحردة بريف حماة الشمالي الغربي.

وتنتشر معظم التنظيمات الارهابية المنضوية تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة الارهابي بريف إدلب الجنوبي وعدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي وتعتدي بشكل متواصل على مواقع الجيش ونقاطه والقرى الآمنة.

الجيش يرد على خروقات المجموعات الإرهابية ويدمر عددا من أوكارها بريف حماة الشمالي

كما ردت وحدات من الجيش العربي السوري على خروقات المجموعات الإرهابية اتفاق منطقة خفض التصعيد واستهدفت أوكارها وتجمعاتها في عدة مناطق بريف حماة الشمالي.

وأفاد مراسل سانا في حماة بأن وحدات من الجيش نفذت عمليات مكثفة فجر الثلاثاء على تجمعات ومحاور تحرك إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة به في أطراف بلدات مورك والزكاة والأربعين بالريف الشمالي.

وأشار المراسل إلى أن العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين بينهم جنسيات أجنبية تسللوا عبر الحدود التركية، وتدمير أوكار وكميات من الأسلحة والذخيرة لهم.

وأوقعت وحدات من الجيش الاثنين قتلى ومصابين في صفوف المجموعات الإرهابية في أطراف بلدات كفرنبل وترملا ومعرة حرمة وكفرسجنة بريف إدلب الجنوبي وذلك رداً على انتهاك الإرهابيين اتفاق منطقة خفض التصعيد واعتدائهم على النقاط العسكرية والبلدات الآمنة بريف حماة.