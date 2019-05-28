تبلغ لبنان رسمياً من ساترفيلد موافقة "إسرائيل" على الطرح اللبناني بشأن ترسيم الحدود، ومصادر الخارجية تكشف عن البدء بوضع اللمسات النهائية على شكل المفاوضات ودور الأطراف المعنية بشأن ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة

وأفاد مصدر مطلع أن لبنان تبلغ رسمياً من مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد موافقة "إسرائيل" على الطرح اللبناني بشأن ترسيم الحدود.

وكشفت مصادر الخارجية عن البدء بوضع اللمسات النهائية على شكل المفاوضات ودور الأطراف المعنية بشأن ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

واضافت أنه "لا عوائق جوهرية أمام تنفيذ الطرح اللبناني بشأن ترسيم الحدود".

وفي السياق ذاته، التقى ساترفيلد كبار المسؤولين اللبنانيين الثلاثاء وذلك ضمن الوساطة الأميركية لترسيم الحدود بين لبنان وفلَسطين المحتلة.

يشار أن جولة ساترفيلد هي الثالثة له في بيروت منذ منتصف الشهر الحالي، ويستهلها بلقاء مع وزير الخارجية جبران باسيل على أن يزور رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة. وبحسب المعلومات فإن الدبلوماسي الأميركي يحمل الردود الإسرائيلية على المقترحات اللبنانية بشأن ترسيم الحدود البحرية والبرية.

من جانب آخر قبل أيام قليلة، نشرت الباحثة الإسرائيلية ميزراحي، تقريراً بحثياً بعنوان "هل يريد حزب الله حرباً مع إسرائيل الآن؟" استهلته بالقول إن "الكثيرين في الإعلام العربي يعتقدون أن حرباً قد تندلع هذا الصيف بين حزب الله و" إسرائيل" بدأ هذا النقاش باكراً حتى قبل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، وعودة الكلام عن إحتمال إستخدام إيران لحزب الله كوكيل ضد" إسرائيل"".

واعتبرت ميزراحي أنه "في خطاباته الأخيرة، "سعى أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله للتهدئة في وقت بعث برسائل رادعة لـ" إسرائيل"، وأكد على قدرة حزب الله قصف مواقع استراتيجية في الجبهة الداخلية الإسرائيلية، واحتلال أجزاء من الجليل".

وتابعت "لكن مواقف نصر الله تشير إلى أن الحزب قلق من عدم توفر ظروف ملائمة حالياً للذهاب إلى حرب مع " إسرائيل"، بسبب استمرار تورطه في الحرب في سوريا ورغبته في عدم خسارة الانجازات السياسية الأخيرة في لبنان".

وتختم الباحثة الإسرائيلية قائلة أنه "على الرغم من أن حزب الله لا يمتلك مصلحة في اندلاع حرب واسعة مع" إسرائيل" في هذا الوقت، فإن احتمال حدوث التصعيد أمر لا يمكن استبعاده"، مشددة أنه "حتى لو كان الذهاب إلى مواجهة عسكرية لا يندرج ضمن مصلحة" إسرائيل" وحزب الله، فعلى" إسرائيل" الاستعداد مقدماً لاحتمال حملة عسكرية في الشمال".