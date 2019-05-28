العراق يحكم بالاعدام على فرنسيين آخرين من داعش

انتخب برلمان كردستان العراق نيجرفان بارزاني رئيسا للإقليم، في جلسة تصويت حصل خلالها على غالبية أصوات النواب.

ونقلت قناة "روداوو" الكردية العراقية، الثلاثاء "برلمان كردستان ينتخب نيجيرفان البارزاني رئيساً للإقليم"، متابعة "حصل على 68 صوتاً من مجموع أعضاء برلمان كردستان الحاضرين والبالغ عددهم 81 برلمانياً".

ولفتت القناة إلى أن جلسة التصويت انعقدت "وسط مقاطعة كتلتي الاتحاد الوطني، والجيل الجديد".

وبحسب القناة الكردية فإن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني قرر عدم المشاركة في جلسة الثلاثاء المخصصة لانتخاب رئيس إقليم كوردستان.

ولفتت إلى أن "عدم مشاركة الاتحاد لم يؤثر على عقد الجلسة كونه يتطلب حضور 56 برلمانياً، لكن قد يكون لهذه الخطوة المفاجئة تداعيات سياسية".

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار رئيس الإقليم، بطريقة التصويت من داخل البرلمان، بعد إقرار البرلمان قانون إعادة تفعيل مؤسسة الرئاسة وآلية انتخاب الرئيس حتى إقرار دستور للإقليم.

في سياق آخر اصدر القضاء العراقي، الثلاثاء، حكما بالإعدام على فرنسيين جدد من المنتمين لتنظيم "داعش".

وبهذا الحكم يصل إجمالي أحكام الإعدام العراقية لفرنسيين منتمين لتنظيم "داعش" إلى ست حالات.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أعلنت أن سفارتها في العراق ستنقل موقف باريس من عقوبة الإعدام للسلطات العراقية"، مؤكدة "في الوقت نفسه احترامها لسيادة العراق وقضائه".

إلى ذلك كشف مصدر سياسي مطلع بالعراق، الثلاثاء، عن تدخل 3 جهات سياسية لإنهاء الخلاف بين التيار الصدري وحركة عصائب اهل الحق عبر القنوات القانونية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "منظمة بدر والمجلس الاعلى وتيار الحكمة، بدأوا بإجراء محادثات لم يعلن عنها مع الطرفين من أجل انهاء الخلاف الحاصل وحل المشكلة عبر القانون، ومنعها من أن تمتد إلى الشارع".

وأضاف المصدر، أن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لم يتدخل بشأن التوتر الجاري حتى اللحظة، وما نقل بهذا الصدد غير صحيح".

واعلنت كتلة "صادقون" النيابية بالعراق، الجناح السياسي لعصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي، الإثنين، فتحها تحقيقاً حول إساءة النائب عنها، سعد شاكر الخزعلي، لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر بالتزامن مع توجيه ذات الاتهام لنواب آخرين.

وقالت الكتلة في بيان لها، إنها ترفض "المساس بأيَّ شخصية دينية أو سياسية أو اجتماعية أو اكاديمية"، مضيفةً أنها "فتحت التحقيق بتسريبات ومحادثات الالكترونية غير مؤكدة نُسبت لأحد نواب كتلة صادقون فيها الاساءة لاحدى الشخصيات الوطنية العراقية".

من جهة اخرى أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، بدء عملية عسكرية مدعومة بمروحيات هجومية في منطقة هاكورك شمالي العراق.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية، أن "الحملة العسكرية بدأت الإثنين بقصف جوي ومدفعي استهدف مواقع الإرهابيين، في المنطقة".

وأشارت الوزارة، إلى أن "القصف استمر حتى الساعة الثامنة مساءً، لتبدأ بعدها ألوية الكوماندوز بحملتها البرية".

وتابعت، أن "الحملة مستمرة كما تم التخطيط لها مسبقاً، وتشارك فيها مروحيات أتاك الهجومية، والهدف من الحملة تحييد الإرهابيين وتدمير مواقعهم في هاكورك".

يشار الى ان طيران الجيش التركي يشن غارات ويقصف مواقع لحزب العمال الكردستاني المصنف دولياً بالإرهاب والمحظور في تركيا. وتستهدف بعض هذه الغارات مواقع لعناصر العمال {PKK}.