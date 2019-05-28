قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن من يريد حل القضية الفلسطينية عليه أن يبدأ بالقضية السياسية وليس "ببيع أوهام المليارات التي لا نعلق عليها آمالاً ولا نقبل بها".

وأكد عباس خلال حفل تكريم للمتبرعين لمؤسسة محمود عباس أن" قضيتنا تتقدم وستصل إلى الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وستذهب صفقة القرن إلى الجحيم".

وجدّد عباس رفض مؤتمر المنامة الذي سينعقد الشهر المقبل ونتائجه مسبقاً معتبراً أن "المشروع الاقتصادي الذين يعملون على عقده الشهر المقبل ليقدموا لنا أوهاماً سيذهب أيضاً إلى الجحيم".

وأعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم الإثنين معارضتها الحاسمة لمؤتمر المنامة.

وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية أكدت رفضها المؤتمر واصفة اياه بأنه "فصلٌ من فصول صفقة القرن الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية".

وستعقد ورشة اقتصادية بالبحرين للتشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، وذلك في 25 و26 حزيران/ يونيو المقبل، وستجمع عدداً من وزراء المالية بمجموعة من الاقتصاديين البارزين في المنطقة.

في السياق أعلن المرجعية الدينية الأبرز في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم أن "صفقة القرن جريمة يلحق عارها كل متعاون وداعم لها، مشيراً إلى ان هذه الصفقة "لها طرف واحد هو ترامب و" إسرائيل" ومتعاونون ومنفذون من أنظمة عربية".

وقال الشيخ عيسى قاسم إن صفقة القرن ما هي إلا واحدة من جرائم ومؤامرات ارتكبت في حق القضية الفلسطينية. وأضاف:" لا ولاية شرعية ولا قانونية لأي نظام ممن يتحدثون عن الفلسطينيين بقضية الصفقة المرفوضة".

إلى ذلك وجهت الجاليات الفلسطينية في امريكا اللاتينية والكاريبي نداءً عاجلًا إلى كل أبناء الجاليات الفلسطينية في أمريكا اللاتينية لمقاطعة القمة الاقتصادية المزمع عقدها في البحرين بدعوة من الادارة الامريكية.

واعتبرت الجاليات الفلسطينية كل من يشارك في هذه القمة خائنًا للشعب وللقضية الفلسطينية، داعيةً شعوب العالم، وفي المقدمة أبناء الأمة العربية، إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني ومساندة موقفه الإجماعي ضد صفقة القرن المشؤومة.

وقالت الجاليات الفلسطينية في ندائها ان الإدارة الأمريكية مستمرة في تطبيق صفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وذلك عبر الورشة التي يُحضّر لها في الأسابيع القادمة في البحرين، حيث دعت دول عربية ورجال أعمال عرب وفلسطينيين وإسرائيليين لحضور هذه الورشة

واكدت الجاليات الفلسطينية في أمريكا اللاتينية والكاريبي في بيانها على أن هدف هذه القمة هو بناء علاقات وتطبيع بين الدول العربية والاحتلال الإسرائيلي، وحصر القضية الفلسطينية في مسألة اقتصادية وتجاهل الحل السياسي الذي يعالج جوهر القضية وهو الاحتلال، ويلبي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير، وبناء الدولة الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس.

ووقّع على النداء عشرات الشخصيات والمؤسسات الفلسطينية في دول امريكا اللاتينية والكاريبي ومن بينها:

الأرجنتين: البيت الفلسطيني - مؤسسة مدنية

بوليفيا: التجمع الفلسطيني في بوليفيا

البرازيل: الاتحاد الديمقراطي للمؤسسات الفلسطينية في البرازيل، الجمعية العربية الفلسطينية في برازيليا، الجمعية العربية الفلسطينية في سانتا ماريا، المركز الثقافي العربي الفلسطيني في ماتو غروسو دو سور وجبهة الغوشا للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

السلفادور: الجمعية السلفادورية الفلسطينية

كولومبيا: جمعية المركز الثقافي الكولومبي الفلسطيني

بنما: النادي العربي البنمي، الغرفة التجارية العربية والجالية الفلسطينية في بنما

غواتيمالا: جمعية الجالية الفلسطينية في غواتيمالا

البيرو: حركة المقاطعة، مؤسسة العمل البيرو- فلسطين

فنزويلا: مؤسسة النكبة، مؤسسة كنعان، الحركة الفنزويلية للتضامن مع فلسطين – العودة واتحاد الشباب الفلسطينيي – فنزويلا

*​جبهة العمل الإسلامي​ في لبنان: ورشة البحرین، ورشة الخيانة

من جهتها اکدت جبهة العمل الاسلامي في لبنان أن ورشة ​البحرين​ المنوي عقدها أواخر الشهر المقبل في المنامة هي ورشة الخيانة حسب بنودها المعلنة، لأنها تهدف إلى بيع فلسطين وهضم حقوق الفلسطينيين وإنهاء الصراع في المنطقة لمصلحة العدو الصهيوني.

ودعت ​جبهة العمل الإسلامي​ في لبنان في الذكرى الـ19 لتحرير الجنوب اللبناني، "إلى تحويل مجتمعاتنا العربية والإسلامية إلى مجتمعات قوة وتضامن وتعاون وتعاضد من كافة الجوانب، وذلك لمواجهة الأخطبوط الأميركي الصهيوني الذي يسعى جاهدًا اليوم إلى التمدد وإلى فرض شروطه وإملاءاته وصفقاته الشيطانية، ومن ضمنها ما يسمى بصفقة القرن​ التي تهدف إلى تصفية ​القضية الفلسطينية​ وإلغاء ​حق العودة​ وتوطين ​اللاجئين الفلسطينيين​ داخل الدول التي تستضيفهم".

واستغربت الجبهة "دعوات البعض، ومن هم في الداخل والخارج، إلى تجريد لبنان من قوته والعمل على نزع ​سلاح المقاومة​ في لبنان وقطاع غزة والمنطقة برمتها"، واعتبرت أن "مؤتمر ورشة ​البحرين​ الاقتصادية المنوي عقده أواخر الشهر المقبل في المنامة هو ورشة الخيانة حسب بنوده المعلنة إلى حينه، لأنه يهدف إلى بيع فلسطين وهضم حقوق الفلسطينيين وإنهاء الصراع في المنطقة لمصلحة العدو الصهيوني".