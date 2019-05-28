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رقم الخبر: 254248 تاريخ النشر: أيار 28, 2019 الوقت: 19:43 الاقسام: عربيات  
أمير الكويت يؤكد على ضرورة الحذر والاستعداد لمواجهة الواقع المرير للمنطقة

أمير الكويت يؤكد على ضرورة الحذر والاستعداد لمواجهة الواقع المرير للمنطقة

أكد أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ضرورة الحيطة والحذر وحسن الاستعداد لمواجهة الواقع المرير للمنطقة وأبعاده وتداعياته الخطيرة والتطورات الحاصلة فيها حماية لسلامة وأمن وطننا العزيز والحفاظ عليه.

وقال الشيخ صباح الأحمد في كلمة وجهها مساء الاثنين بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، إن ذلك "لن يأتي إلا بالتلاحم والتعاضد والتمسك بوحدتنا الوطنية التي لن نسمح أبداً المساس بها فهي السور الواقي بعد الله تعالى للوطن وحمايته من الويلات التي تعصف بالدول وبتعزيز جبهتنا الداخلية والوقوف في وجه كل من يحاول إثارة النعرات أيا كانت والعبث بنسيجنا الاجتماعي".

وشدد أمير الكويت على أن "محيطنا الخليجي والحفاظ على ما تحقق لنا من مكتسبات في إطار مجلس التعاون يعد الضمانة في مواجهة المخاطر والتحديات".

 

 
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مصدر الخبر: الكويت ـ وكالات
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