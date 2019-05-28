* افشال محاولة زحف للعدو بعسير وعملية هجومية له بنجران * شن عملية هجومية واسعة على مواقع العدوان في حيفان بتعز وتدمير واحراق مدرعات له بعسير

فيما وزير الخارجية الفرنسي يجدد مطالبة السعودية والإمارات لوقف "الحرب القذرة" في اليمن

جدد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، مطالبة السعودية والإمارات بإنهاء الصراع الدائر في اليمن والذي وصفه بأنه "حرب قذرة".

وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي قد أعلنت منذ أيام بأن "كل الجهود الفرنسية وجهود المجتمع الدولي تسعى لإيقاف الحرب في اليمن وإيجاد حل سياسي"، واصفة الحرب في اليمن بـ"الحرب القذرة".

يأتي تصريح بارلي رداً على مواقع أخبارية كشفت تقريراً طبياً للاستخبارات العسكرية الفرنسية مؤلف من 15 صفحة تمّت كتابته في أيلول/ سبتمبر عام 2018، يشير إلى استخدام السعودية والإمارات لأسلحة فرنسية في الحرب اليمنية.

وبحسب التقرير السري للمخابرات العسكرية الفرنسية، الذي أطلعت الحكومة على محتواه، فإن السعودية تستخدم أسلحة من صناعة فرنسية في هجومها على مدن يمنية ما قد يؤدي لـ "سقوط ضحايا مدنيين".

مديانيا – اطلق أبطال الجيش واللجان الشعبية الثلاثاء عددا من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات المرتزقة بمحافظة الجوف.

وأفاد مصدر عسكري للمسيرة نت عن إطلاق عدد من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات لمرتزقة العدوان في معسكر السويقا ومعسكر الخنجر.

وتجدر الإشارة إلى أن الجيش واللجان دمروا الاثنين آلية عسكرية محملة بمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في مديرية صرواح بالجوف.

كما تمكن الجيش واللجان الشعبية، أمس الثلاثاء، من إفشال محاولة زحف للمرتزقة بعسير، فيما تم تنفيذ عملية هجومية في نجران.

وأفاد مصدر عسكري عن إفشال محاولة زحف لمرتزقة الجيش السعودي على مواقع المجاهدين في الربوعة بعسير.

وفي نجران نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع لمرتزقة الجيش السعودي في الطلعة خلّفت قتلى وجرحى بصفوفهم وإغتنام أسلحة.

جدير بالذكر أنه في 25 مايو الجاري تمت السيطرة على 3 مواقع لمرتزقة الجيش السعودي بعمليات هجومية في الشبكة وقبالة السديس بنجران خلّفت عددا من القتلى بينهم قائد كتيبة.

ونفذ الجيش واللجان الشعبية أمس، أيضاً عملية هجومية واسعة على مواقع للمنافقين في جبهة حيفان من مسارين واستمرت 5 ساعات.

وأفاد مصدر عسكري عن السيطرة على 7 مواقع وقتل وجرح العديد من المرتزقة خلال العملية الهجومية الواسعة في جبهة حيفان بتعز.

يذكر أنه قتل وجرح العديد في صفوف المرتزقة في 26 مايو الجاري أثناء تصدي الجيش واللجان الشعبية لزحف لهم في جبهة الضباب.

وكان الجيش واللجان الشعبية، قد دمروا الاثنين، أربع مدرعات وتطهير موقع للمرتزقة بعملية هجومية بعسير.

وأكد مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" أن أبطال الجيش واللجان تمكنوا بتسديد الله من تدمير وإحراق أربع مدرعات ثلاث منهن نوع BMB وتطهير أحد مواقع المرتزقة بعملية هجومية قبالة منفذ علب، لافتا إلى قتل وجرح العديد من المرتزقة خلال العملية.

ونفذ الجيش واللجان الخميس الماضي عملية إغارة إستهدفت مواقع للمرتزقة في الربوعة خلّفت قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.

وواصل العدوان السعودي الأمريكي والمرتزقة، أمس وأمس الاول، شن غاراته وقصفه على عدد من المحافظات متسبباً بأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة، فيما استمر هو ومرتزقته في خرق إتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة. ففي صنعاء إستهدف طيران العدوان معسكر جربان بمديرية سنحان بعشر غارات.

وفي الحديدة ألحقت أضرار كبيرة بأحد منازل المواطنين جرّاء قصف مدفعي لقوى العدوان في منطقة 7يوليو السكنية.

وقصفت قوى العدوان بـ25 قذيفة مدفعية مناطق متفرقة من مديرية حيس، وقصفت بـ35 قذيفة مدفعية وبالرشاشات بشكل مكثف قرية الزعفران وباتجاه محل سابحة في منطقة كيلو16.

وتعرضت مناطق متفرقة جنوب شرق منطقة الجبلية بمديرية التحيتا لقصف مكثف بالرشاشات والمدفعية. فيما استمرت قوى العدوان في قصفها بالمدفعية والرشاشات المختلفة على مناطق متفرقة من منطقة 7يوليو السكنية.

وواصل طيران العدوان الحربي والتجسسي تحليقه في سماء مدينة الحديدة والمديريات.

وفي حجة شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 5 غارات على مديريتي حرض وميدي.

وفي صعدة تعرضت قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي مكثف.