قال مسؤولون وتقارير إعلامية: إن إعصارا ضرب مدينة ديتون بولاية أوهايو الأمريكية ومن المتوقع أن تضرب عواصف حادة المنطقة أثناء الليل.

وذكرت وسائل الإعلام أن إعصارين آخرين على الأقل لامسا اليابسة بالقرب من المدينة منهما واحد قرب قاعدة رايت-باترسون الجوية شرقى ديتون. وتأتى أحدث عاصفة بعد أن أسفرت موجة من الأعاصير والفيضانات عن مقتل ستة أشخاص على الأقل فى أوكلاهوما فى مطلع الأسبوع منهم شخصان فى إل رينو قرب عاصمة الولاية يوم السبت.