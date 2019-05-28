العنف يدفع الآلاف للفرار من نيجيريا إلى النيجر قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أمس الثلاثاء: إن العنف في شمال غرب نيجيريا أجبر نحو 20 ألف شخص على النزوح إلى النيجر المجاورة بحثا عن الأمان منذ أبريل نيسان.