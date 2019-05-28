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|رقم الخبر: 254238
|تاريخ النشر: أيار 28, 2019
|الوقت: 17:47
|الاقسام: دوليات
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العنف يدفع الآلاف للفرار من نيجيريا إلى النيجر
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أمس الثلاثاء: إن العنف في شمال غرب نيجيريا أجبر نحو 20 ألف شخص على النزوح إلى النيجر المجاورة بحثا عن الأمان منذ أبريل نيسان.
وأضافت أن هذه الزيادة في أعداد النازحين غير مرتبطة بجماعة بوكو حرام الارهابية. وقالت المفوضية في إفادة صحفية علمنا أن الناس يفرون لأسباب متعددة تشمل اشتباكات بين مزارعين ورعاة ينتمون لجماعات عرقية مختلفة وتطبيق القانون باليد وعمليات الخطف مقابل فدية.
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