أقال الرئيس النمساوي، ألكساندر فان دير بيلن، رسمياً حكومة البلاد بعد يوم من خسارة المستشار سيباستيان كورتس اقتراعا بحجب الثقة في البرلمان.

وعيّن الرئيس، الثلاثاء، وزراء الحكومة أنفسهم مؤقتًا في أدوارهم القديمة لضمان إدارة الحكومة بشكل صحيح حتى يتمكن من تعيين حكومة انتقالية.

ومن المتوقع أن يتم ذلك في غضون الأسبوع المقبل، وستحكم تلك الحكومة المؤقتة البلاد حتى إجراء انتخابات جديدة في سبتمبر.

وسيتولى نائب مستشار كورتس، وزير المالية هارتفيغ لويغر، مهام المستشار حتى يتم تعيين الحكومة المؤقتة.

وعلى الرغم من التصويت بحجب الثقة الذي حظي بدعم شريكه السابق في الائتلاف والحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض، يحتل كورتس وحزبه حزب "الشعب" يحتلان مكانة عالية في صناديق الاقتراع وقد يخرجان أقوى في انتخابات الخريف.

نائب المستشار النمساوي المستقيل يضمن مقعدا في البرلمان الأوروبي

من جهتها ذكرت وكالة الأنباء النمساوية (إيه.بي.إيه) أن هاينز كريستيان شتراخه نائب المستشار النمساوي، الذي اضطر للاستقالة الأسبوع الماضي بسبب فضيحة تسجيل مصور، والذي يتزعم حزب الحرية اليميني المتطرف، تمكن من الفوز بمقعد في البرلمان الأوروبي.

وظل شتراخه على قائمة مرشحي حزبه في الانتخابات الأوروبية رغم أن ترتيبه في القائمة كان متأخرا، في المركز 42، وأظهرت نتائج أولية فوز الحزب بثلاثة مقاعد فقط.

وبموجب النظام الانتخابي النمساوي، يختار الناخبون مرشحا واحدا في إحدى القوائم. وفي حالة حصول هذا المرشح على الدعم الكافي، يكون الحزب قد حصل على مقعد.

وذكرت الوكالة أن إحصاء جزئيا للأصوات أظهر أن شتراخه حصل على ما يزيد على 33500 من تلك الأصوات المباشرة، وهو عدد أعلى بكثير من العدد الذي يؤهل للحصول على مقعد.

لكن لم يتضح بعد ما إذا كان شتراخه سيحصل على هذا المقعد. وكان شتراخه ظهر في تسجيل مصور وهو يعرض على ما يبدو منح عقود حكومية أثناء اجتماع مع امرأة تقول إنها من أقارب رجل أعمال روسي كبير.

ونفى شتراخه ارتكاب أي شيء غير قانوني. وقال ممثلو ادعاء في فيينا إنهم يحققون ”في اتجاهات متعددة“ فيما يتصل بهذه اللقطات المصورة.