تعهّد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قبل بدء المحادثات المقررة في النروج بين ممثلين عن حكومته وعن زعيم المعارضة خوان غوايدو، بإظهار أفضل النوايا الحسنة خدمة لهذه المفاوضات.

وقال مادورو في حديث متلفز: "سنظهر أفضل نوايانا الحسنة لنكون قادرين على إيجاد حلول سلمية وديمقراطية، بالاستناد إلى البرنامج الذي اتفقت عليه جميع الأطراف، والمساعدة على تجاوز النزاع في فنزويلا".

وأشار إلى أن "هذا حوار بين الحكومة الثورية والقوات المسلحة​ الثورية من جهة، والمعارضة المتطرفة التي تحاول الإطاحة بالحكومة تلبية لمصالح ​الولايات المتحدة​".

وعن وفده إلى المفاوضات، قال مادورو إنه سيضم وزير الاتصالات خورخي رودريغيز، وحاكم ولاية ميراندا هكتور رودريغيز، ووزير الخارجته خورخي أرياسا.

وكانت أوسلو قد أعلنت أنها ستستضيف "مفاوضات سلام" بين ممثلي مادورو وغوايدو في محاولة لإنهاء النزاع على السلطة في فنزويلا.

وتشهد فنزويلا منذ عدة أشهر أزمة دستورية عميقة، على خلفية إعلان غوايدو نفسه في يناير الماضي رئيسا مؤقتا للبلاد بدلا عن مادورو.

ويحظى غوايدو بدعم الولايات المتحدة ومعظم دول أوروبا، فيما تؤيد روسيا والصين وإيران وكوبا حكومة مادورو.

واشنطن تنسحب من مؤتمر نزع السلاح مع تولي كاراكاس رئاسته

الى ذلك انسحبت امريكا من مؤتمر نزع السلاح يوم الثلاثاء احتجاجا على تولي فنزويلا الرئاسة الدورية للمنتدى الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، تماما مثلما فعلت قبل عام عندما تولت سوريا الرئاسة الدورية.

وقال روبرت وود، السفير الأمريكي لشؤون نزع السلاح، في تصريحات للصحفيين لدى مغادرته الجلسة المنعقدة في جنيف ”علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لمنع هذه الأنماط من الدول من رئاسة هيئات دولية“.

وأضاف ”من يجب أن يكون في هذا المنتدى وأن يكون جالسا على ذلك الكرسي الآن ممثل لخوان جوايدو، الرئيس المؤقت... نظام (نيكولاس) مادورو السابق مات من الأساس وهو لا يريد أن يتزحزح“.

ويحتفظ مادورو بالسيطرة على مؤسسات الدولة ويصف جوايدو بأنه لعبة في يد واشنطن التي يلقي عليها باللوم قائلا إن عقوباتها تسببت في انهيار اقتصادي وأزمة إنسانية.