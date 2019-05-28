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رقم الخبر: 254231 تاريخ النشر: أيار 28, 2019 الوقت: 17:09 الاقسام: اقتصاد  
العلاقات التجارية الإيرانية-القطرية في طور التطبيع

العلاقات التجارية الإيرانية-القطرية في طور التطبيع

أعلن رئيس غرفة التجارة المشتركة بين ايران وقطر "عدنان موسى بور" عن إزالة العقبات من مسار التعاون التجاري مع قطر، وان البلدين لا يواجهان مشكلة خاصة في هذا الاطار.

وأضاف موسى بور، اليوم الثلاثاء، في تصريح لمراسل (إرنا): انه رغم الضغوط الدولية على قطر، لكن الجانبين يحرصان على مواصلة علاقاتهما التجارية. وتابع: انه في هذا السياق وفي ضوء الجهود المكثفة تمت خلال الأيام الأخيرة إزالة كافة القيود من مسار التعاون بين طهران والدوحة.

ولفت موسى بور الى ان عملية الصادرات تتم حاليا في جميع المجالات سوى النحاس الخام ومشتقات البنزين والنفط والغاز.

وأوضح انه طرأت قبل فترة بعض العقبات على الصادرات القطرية وبما يشمل كافة المنتجات سوى الالبسة والمنتجات الغذائية، لكن تمت ازالتها في المرحلة الراهنة.

وكانت الحكومة القطرية قد اعلنت الاسبوع الماضي انه على خلفية قرار وزارة الخزانة الامريكية ستقوم فقط بتصدير المنتجات الغذائية والادوية الى ايران؛ وعليه اجرى المسؤولون الايرانيون مباحثات مع الجانب القطري لتتم ازالة هذه العقبات في الوقت الحالي.

 

 
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