أعرب وزير الخارجية سيرغي لافروف عن تمسك روسيا بالانسحاب الأجنبي الكامل من أفغانستان، مرحبا بحضور "طالبان" مراسم الذكرى الـ100 للعلاقات بين موسكو وكابل في العاصمة الروسية.

وقال لافروف في هذه المناسبة: "روسيا مقتنعة بأنه لا حل عسكريا للنزاع في أفغانستان. والطريقة الوحيدة الممكنة للحل هي تحقيق السلام بالوسائل السياسية والدبلوماسية. نحن نؤيد الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من هذا البلد ونحث جميع الأطراف الأفغانية على المفاوضات مع مجموعة واسعة من القوى الاجتماعية والسياسية في أقرب وقت ممكن".

وقال لافروف في الاجتماع الذي عقد اليوم بمناسبة الذكرى المئوية للعلاقات بين روسيا وأفغانستان، إن المشاركين يقيّمون حضور "طالبان" الاجتماع.

وتحدثت الأنباء عن محادثات عرضية بين "طالبان" والفرقاء على هامش الاجتماع الاحتفالي بمناسبة هذه الذكرى.

وقال عطا محمد نور، أحد قادة التجمعات الإسلامية المعارضة في الشمال الأفغاني، إن جماعته وافقت على وقف إطلاق النار في أفغانستان "نزولا عند حرمة شهر رمضان" ونتيجة لمباحثات موسكو الحالية، داعيا للخروج بإعلان مشترك "أكثر قوة هذه المرة ".

اليونيسف تحذّر من تزايد الهجمات على المدارس في أفغانستان

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) يوم الثلاثاء إن الهجمات على المدارس في أفغانستان تزايدت في العام الماضي إلى ثلاثة أمثال تقريبا مما يزيد من صعوبة توفير التعليم للأطفال في كثير من مناطق البلاد.

وقالت المنظمة التي تشجع التعليم وحقوق الأطفال إن عدد الهجمات على المدارس الأفغانية قفز من 68 هجوما في 2017 إلى 192 هجوما العام الماضي. وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2015 التي يجري فيها تسجيل تزايد في الهجمات.

وقالت هنريتا فور، المديرة التنفيذية لليونيسف ”التعليم يتعرض للهجوم في أفغانستان“. ومضت تقول ”الهجمات الخرقاء على المدارس وقتل المدرسين وإصابتهم وخطفهم والتهديدات الموجهة للتعليم تدمر آمال جيل كامل من الأطفال“.

ولا يزال أكثر من ألف مدرسة في أنحاء البلاد مغلقة بسبب التهديدات الأمنية من جماعات مثل طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية التي تختار أهدافا سهلة لشن هجمات تستهدف توسيع وتعزيز نفوذها من خلال الترويع.

وذكرت المنظمة أن استخدام مباني المدارس كمراكز اقتراع أثناء الانتخابات البرلمانية كان عاملا وراء الزيادة في الهجمات.

وأضافت أن حوالي 3.7 مليون أو ما يقرب من نصف عدد الأطفال في سن التعليم غير مسجلين في التعليم الرسمي بأفغانستان.