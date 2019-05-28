وقال المدير الاداري للمنتخب مهدي كريم في بيان لاتحاد الكرة، إن "الاتحاد تلقى اليوم الاحد دعوة رسمية من الاتحاد التايلندي للعبة للمشاركة في النسخة الثالثة لبطولة m-150 التي ستجري هناك شهر كانون الاول المقبل بمشاركة منتخبات هي ايران والبحرين وسوريا والاردن وتايلند فضلا على العراق"، مبينا ان "الاتحاد التايلندي حدد المدة من ٢٠-٢٩ كانون الاول موعدا لاقامة البطولة".