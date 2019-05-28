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رقم الخبر: 254229 تاريخ النشر: أيار 28, 2019 الوقت: 17:10 الاقسام: رياضة  
العراق يتلقى دعوة للمشاركة ببطولة تايلند الدولية للمنتخبات الأولمبية
بمشاركة ايران واربعة دول أخرى

العراق يتلقى دعوة للمشاركة ببطولة تايلند الدولية للمنتخبات الأولمبية

تلقى الاتحاد العراقي لكرة القدم دعوة رسمية من نظيره التايلندي للمشاركة في بطولة m-150 الدولية للمنتخبات الاولمبية المزمع اقامتها بمشاركة ست منتخبات شهر كانون الاول المقبل.

وقال المدير الاداري للمنتخب مهدي كريم في بيان لاتحاد الكرة، إن "الاتحاد تلقى اليوم الاحد دعوة رسمية من الاتحاد التايلندي للعبة للمشاركة في النسخة الثالثة لبطولة m-150 التي ستجري هناك شهر كانون الاول المقبل بمشاركة منتخبات هي ايران والبحرين وسوريا والاردن وتايلند فضلا على العراق"، مبينا ان "الاتحاد التايلندي حدد المدة من ٢٠-٢٩ كانون الاول موعدا لاقامة البطولة".

 
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مصدر الخبر: السومرية نيوز
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