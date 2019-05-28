أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إندونيسيا "ولي الله محمدي نصرآبادي"، خلال لقائه مع رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية والدفاع في مجلس النواب الإندونيسي "عبدالحارص المحشري"، ونائب رئيس اللجنة "ساتيا ويديا يودا"، على ضرورة تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.

وقدم السفير الإيراني لدى إندونيسيا، في اللقاء الذي عقد في مقر مجلس النواب الإندونيسي يوم الثلاثاء، التهاني للبرلمان الإندونيسي وللشعب والحكومة الإندونيسية على إجراء الانتخابات العامة بالتزامن مع الرئاسية والمجالس المختلفة والتي جرت، بمشاركة عالية جداً من الإندونيسيين، منوها الى رسالة التهنئة التي بعثها الرئيس حسن روحاني، لإعادة انتخاب جوكو فيدودو كرئيس لإندونيسيا ، وقال، ان البلدين يرتبطان بعلاقات جيدة للغاية في مختلف المجالات، وخاصة بين البرلمانين والشعبين الإيراني والاندونيسي لاسيما على صعيد العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف والدولية.

وتطرق محمدي نصرآبادي الى أحدث التطورات في إيران والمنطقة والعالم ، وأكد ان أمريكا برئاسة دونالد ترامب وضعت الاحادية على جدول أعمالها، متجاهلة الآليات والمعاهدات الدولية، وتسعى الى المواجهة المباشرة مع التعددية وضرب النظام العالمي.

من جانبه، وصف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية والدفاع في مجلس النواب الاندونيسي، العلاقات الإندونيسية الإيرانية بأنها علاقات تاريخية وبناءة وودية، وقال: لقد كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية ملهمة للشعب الإندونيسي لسنوات عديدة، مؤكدا ان إيران وخطواتها الثابتة على طريق التقدم، خاصة في مجال العلوم المتقدمة، يمكن أن تكون علامة بارزة للدول النامية.