أعلنت مصادر في الحكومة الهندية، ان الحكومة الجديدة تتطلع إلى إجراء مباحثات مع ايران في أقرب وقت ممكن لبدء استيراد النفط باستخدام الروبية (العملة الهندية) لاجتياز الحظر الأمريكي المفروض على ايران.

ونقلت صحيفة (برينت) الهندية، الثلاثاء، عن مسؤول مطلع في الحكومة الهندية: ان حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعتزم استئناف المباحثات مع ايران لدراسة سبل كفيلة لإعادة استيراد النفط منها. وأضاف المصدر -الذي طلب عدم الكشف عن اسمه-: ان الحكومة الهندية بصدد استيراد النفط من ايران بشكل محدود رغم الحظر الأمريكي المفروض عليها.

وقال مسؤول هندي آخر: انه من المحتمل أن يتم استخدام بنك باسارغاد الايراني الذي تم أخيراً إصدار تراخيص بشأن فتح فرع منه في مدينة مومباي من قبل الحكومة الهندية لتنفيذ صفقات نفطية. وأكد ان المباحثات بين ايران والهند قد بدأت منذ فترة؛ لكنها توقفت بسبب الإنتخابات العامة الهندية؛ لافتاً الى أن المباحثات مع ايران أصبحت من بين أولويات الحكومة الهندية.

وكانت شركة (بهارات بتروليوم) الهندية قامت مؤخراً بتقديم طلب لشراء مليون برميل من النفط خلال شهر حزيران/ يونيو ۲۰۱۸ تفوق طلباتها السابقة، وذلك رغم التهديد الأمريكي والحظر المفروض على ايران.

وتعتبر الهند أكبر مشتر للنفط الايراني بعد الصين وإنها لم توقف علاقاتها مع ايران خلال الفترة السابقة من الحظر الأمريكي المفروض على ايران.