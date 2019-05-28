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رقم الخبر: 254225 تاريخ النشر: أيار 28, 2019 الوقت: 17:00 الاقسام: اقتصاد  
إيران تشيد محطات للطاقة المتجددة بقدرة 416 ميغاواطاً

إيران تشيد محطات للطاقة المتجددة بقدرة 416 ميغاواطاً

أعلنت وزارة الطاقة الايرانية، عن مشاريع قيد التنفيذ لبناء محطات لتوليد الكهرباء عبر الطاقة المتجددة بقدرة 416 ميغاواطاً.

وأوضحت الوزارة، في تقرير لها الثلاثاء، ان الطاقة الفعلية لتوليد الكهرباء عبر الطاقة المتجددة بلغت 724 ميغاواطاً. وأشار التقرير الى فاعلية 103 محطات طاقة متجددة في ايران، فيما يتم بناء 42 محطة بالواقت الراهن. وبيّن أنه تم توليد 132ر3 مليار كيلوواط من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة في البلاد منذ عام 2009 حتى مايو/ أيار الجاري.

ولفت التقرير الى أن قطاع الطاقة المتجددة وفر 43 ألفاً و450 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وبلغت الاستثمارات غير الحكومية فيه أكثر من 124 تريليون ريال (الدولار= 42 ألف ريال). وبحسب بيانات، فان 44 بالمئة من هذه المحطات تعمل بالطاقة الشمسية، و40 بالمئة بالطاقة الريحية، و13 بالمئة بالكهرومائية الصغيرة، و2 بالمئة عبر الحرارية التدويرية، و1 بالمئة عبر الكتلة الحيوية.

 

 
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