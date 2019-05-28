  • الثلاثاء ٢٣ رمضان ١٤٤٠
  • الثلاثاء , مايو 28, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 254224 تاريخ النشر: أيار 28, 2019 الوقت: 16:58 الاقسام: اقتصاد  
إيران تحقق الإكتفاء الذاتي بإنتاج القمح للسنة الرابعة على التوالي

إيران تحقق الإكتفاء الذاتي بإنتاج القمح للسنة الرابعة على التوالي

أعلن مسؤول مشروع القمح بوزارة الزراعة الايرانية، عن تحقيق الإكتفاء الذاتي بإنتاج القمح للسنة الرابعة على التوالي.

وأوضح اسماعیل اسفندياري بور، في تصريح متلفز، بأنه تم شراء مليوني طن من القمح المحلي حتى الآن منذ بدء موسم الحصاد (منتصف أبريل/ نيسان). وبيّن أن إنتاج القمح في بعض المحافظات الايرانية سجل نمواً بنسبة 800 بالمئة؛ مضيفاً: ان الأمطار المناسبة وترقية الانتفاع أديا لتحقيق هذه الاكتفاء.

وأشار اسفندياري بور الى أن الاكتفاء الذاتي يوفر لإيران عملة صعبة تصل لـ9 مليارات دولار، وأن إجمالي الإنتاج في السنة الزراعية الجارية نما 30 ألى 35 بالمئة.

وکان مساعد وزير الزراعة الايراني، عباس كشاورز، قد توقع بلوغ إنتاج القمح المحلي 5ر14 مليون طن هذا العام.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/5994 sec