أعلن مسؤول مشروع القمح بوزارة الزراعة الايرانية، عن تحقيق الإكتفاء الذاتي بإنتاج القمح للسنة الرابعة على التوالي.

وأوضح اسماعیل اسفندياري بور، في تصريح متلفز، بأنه تم شراء مليوني طن من القمح المحلي حتى الآن منذ بدء موسم الحصاد (منتصف أبريل/ نيسان). وبيّن أن إنتاج القمح في بعض المحافظات الايرانية سجل نمواً بنسبة 800 بالمئة؛ مضيفاً: ان الأمطار المناسبة وترقية الانتفاع أديا لتحقيق هذه الاكتفاء.

وأشار اسفندياري بور الى أن الاكتفاء الذاتي يوفر لإيران عملة صعبة تصل لـ9 مليارات دولار، وأن إجمالي الإنتاج في السنة الزراعية الجارية نما 30 ألى 35 بالمئة.

وکان مساعد وزير الزراعة الايراني، عباس كشاورز، قد توقع بلوغ إنتاج القمح المحلي 5ر14 مليون طن هذا العام.