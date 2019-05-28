أعلن المدير التنفيذي لبورصة الطاقة في إيران عن معاملة شحنة تزن 20 ألف طن من الغاز المسال التي عرضتها شركة ستاره نفت خليج فارس.

وقال علي حسيني، الأحد، في تصريح أدلى به لمراسل فارس: إن الشحنة المذكورة تم معاملتها بـ080ر1 مليار ريال (الدولار الأميركي يساوي 42000 ريال). وأضاف: ان مقدمي الطلب على شراء الشحنة سجلوا طلبهم في نظام المعاملات الخاص بالبورصة الإيرانية عبر الشركات التابعة. ولفت إلى أن المعاملة شهدت ارتفاعاً على صعيد وزن الشحنة بمقدار 10 آلاف طن مقارنة بالمبيعات السابقة.

ويرى حسيني أن الاستمرار في عرض المشتقات النفطية من قبل شركة ستاره خليج فارس والسعر المطلوب وعرضها في البورصة سينمي اجتذاب الزبائن من مختلف الدول. وأشار إلى أن الشركة المذكورة نجحت في بيع 40 ألف طن من الغاز المسال لحد الآن عبر سوق البورصة.

في سياق آخر، نوه حسيني إلى أن الشركة باعت أيضاً شحنة من المذيب (402) بحجم 30 ألف لتر بقيمة 170 مليار ريال في الأسبوع الماضي. كما أعرب عن تصوره ببيع الشركة مزيداً من منتجاتها خلال العام الجاري.