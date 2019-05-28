وقال اتحاد الكرة السوري، عبر صفحته على "فيس بوك": "المعسكر سيشهد تواجد عدد من اللاعبين المحليين والمحترفين، وسيلتحق اللاعبون تباعًا".

ويمتد المعسكر حتى 4 يونيو/حزيران المقبل، ويتخلله مؤتمر صحفي قبل السفر.

كان فادي دباس، رئيس اتحاد الكرة، اجتمع مع الجهازين الفني والإداري للمنتخب الأول؛ حيث اطلع على خطة الإعداد التي وضعها المدرب فجر إبراهيم؛ استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، والمعايير التي وضعت لانتقاء لاعبي المنتخب.

وأكد دباس، دعمه الكامل للجهازين الفني والإداري للمنتخب، وثقته في قدرة فريق العمل الحالي على النجاح بالمهمة الموكلة له.