  • الثلاثاء ٢٣ رمضان ١٤٤٠
  • الثلاثاء , مايو 28, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 254221 تاريخ النشر: أيار 28, 2019 الوقت: 16:52 الاقسام: رياضة  
كلوب: فيرمينو‭ ‬"سيكون في حالة جيدة" لخوض نهائي دوري الأبطال

كلوب: فيرمينو‭ ‬"سيكون في حالة جيدة" لخوض نهائي دوري الأبطال

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو من المفترض أن يكون جاهزا لمواجهة توتنهام هوتسبير في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم السبت المقبل.

وغاب فيرمينو عن الانتصار المثير على برشلونة في إياب قبل نهائي دوري الأبطال وكذلك المباراة الأخيرة في الدوري الإنجليزي أمام ولفرهامبتون واندرارز بسبب شد عضلي لكن كلوب قال إن اللاعب استجاب بشكل جيد للعلاج.

وأضاف المدرب الألماني في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء ”روبرتو شارك في جزء من المران الأسبوع الماضي ثم جعلناه يخرج وسيدخل التدريبات بدءا من الغد.

”مما رأيته فهو يبدو في حالة جيدة. أنا متأكد أنه سيكون في حالة جيدة“.

ويتعافى نابي كيتا لاعب وسط غينيا بشكل جيد من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية لكن كلوب قال إنه لا يملك فرصة لخوض النهائي.

وسيخوض ليفربول نهائي دوري الأبطال للعام الثاني على التوالي بعدما خسر أمام ريال مدريد في كييف العام الماضي.

وأكد كلوب حماس اللاعبين لكنه قلل من أهمية الحديث عن امتلاك ليفربول خبرة أكبر من توتنهام.

وأضاف ”نحن متحمسون جدا بخصوص الحصول على فرصة أخرى. نحن من المرجح أن نكون أكثر خبرة لكن لا يبدو أن هذا يؤثر.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: رويترز
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/3525 sec