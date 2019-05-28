قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو من المفترض أن يكون جاهزا لمواجهة توتنهام هوتسبير في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم السبت المقبل.

وغاب فيرمينو عن الانتصار المثير على برشلونة في إياب قبل نهائي دوري الأبطال وكذلك المباراة الأخيرة في الدوري الإنجليزي أمام ولفرهامبتون واندرارز بسبب شد عضلي لكن كلوب قال إن اللاعب استجاب بشكل جيد للعلاج.

وأضاف المدرب الألماني في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء ”روبرتو شارك في جزء من المران الأسبوع الماضي ثم جعلناه يخرج وسيدخل التدريبات بدءا من الغد.

”مما رأيته فهو يبدو في حالة جيدة. أنا متأكد أنه سيكون في حالة جيدة“.

ويتعافى نابي كيتا لاعب وسط غينيا بشكل جيد من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية لكن كلوب قال إنه لا يملك فرصة لخوض النهائي.

وسيخوض ليفربول نهائي دوري الأبطال للعام الثاني على التوالي بعدما خسر أمام ريال مدريد في كييف العام الماضي.

وأكد كلوب حماس اللاعبين لكنه قلل من أهمية الحديث عن امتلاك ليفربول خبرة أكبر من توتنهام.

وأضاف ”نحن متحمسون جدا بخصوص الحصول على فرصة أخرى. نحن من المرجح أن نكون أكثر خبرة لكن لا يبدو أن هذا يؤثر.