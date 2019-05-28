أكد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، أن القائد سيرجيو راموس، أبلغه بوجود عرض من أحد أندية الصين، لضمه خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال بيريز، في تصريحات لإذاعة (أوندا سيرو) الإسبانية: “لقد أخبرني راموس ببساطة، بأن هناك عرضاً جيداً جداً من نادٍ صيني، لكنهم لا يستطيعون دفع مبلغ التعاقد معه، بسبب القوانين هناك في الصين.. لم يكن الأمر أكثر من ذلك”.

وتابع: “كنت متفاجئاً من اجتماع راموس، الآن سأخبركم الحقيقة، أخبرني بالعرض ولم أهتم، العديد من اللاعبين يأتون إلينا بالعروض التي تصل لهم، لم يحدث شيء آخر”.

وأضاف: “راموس يتلقى أفضل راتب هنا في ريال مدريد وهو يستحق ذلك، هو قائدنا وقدم الكثير للفريق وهو يستحق. لقد قلت له ان انتقاله إلى الصين مستحيل”.

واختتم بالقول: “الموسم الماضي كان العقد الأكبر لدى رونالدو ثم راموس، في زمن الجالاكتيكوس كان لدى الجميع رواتب عالية ولكن الآن هناك سُلم رواتب والجميع سعيد بذلك”.