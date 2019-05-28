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رقم الخبر: 254219 تاريخ النشر: أيار 28, 2019 الوقت: 16:11 الاقسام: محليات  
غداً.. ريابكوف يزور إيران لمناقشة الإتفاق النووي

غداً.. ريابكوف يزور إيران لمناقشة الإتفاق النووي

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أنه سيزور إيران يوم غد 29 أيار/ مايو لمناقشة الاتفاق النووي الإيراني.

وقال ريابكوف: لـ(سبوتنيك): "نعم، أخطط أن أزور إيران غداً، ستتم مناقشة القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أنها تتابع عن كثب تطورات الأحداث المتعلقة بتطبيق خطة العمل الشاملة المشتركة بخصوص برنامج إيران النووي.

وأشار البيان إلى أهمية أن النشاطات الإيرانية المتعلقة بزيادة إنتاج اليورانيوم المخصب تجري تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تم إبلاغها مسبقاً بالتغييرات ذات الشأن، وأن إيران، حتى بعد قيامها بزيادة حجم الإنتاج، لا تزال ضمن الأطر المنصوص عليها في خطة العمل، وبالتالي فإن لا شيء يسمح بالحديث عن انتهاك طهران للالتزامات التي أخذتها على عاتقها بموجب الاتفاق النووي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، علقت طهران بعض إجراءاتها الطوعية في إطار الاتفاق النووي، وحددت مهلة 60 يوماً للأطراف الأخرى للاتفاق النووي خاصة الأوروبية منها للعمل على عودة الظروف إلى ما كانت عليه من حيث بيع ايران للنفط والمعاملات البنكية مع الخارج.

 

 
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