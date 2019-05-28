وارتبط اسم إيدين هازارد ابن 28 عامًا بالانتقال لفريق ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية، خاصةً بعد التصريحات التي أدلى بها النجم البلجيكي عن تمنيه اللعب في المرينجي.



وكان إيدين هازارد قد صرح منذ فترة بأنه قد أتخذ قراره النهائي، وأبلغه لإدارة تشيلسي، ولكنه سيكشف عنه في الوقت المناسب، نظرًا لأن هذا القرار ليس مرتبط به وحده.



ولكن حديثه قبل مباراة تشيلسي المرتقبة أمام آرسنال الإنجليزي مساء غد الأربعاء، في نهائي الدوري الأوروبي، أكد بشكل لا يدع مجالاً للشك بأنه سيرحل عقب نهاية الموسم.



وتحدث إيدين هازارد حسب شبكة “سكاي سبورتس” قائلاً “لقد خسرنا نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، لذلك فالدوري الأوروبي يعتبر البطولة الوحيدة التي بإمكاننا أن نحققها”.