خسر نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، شارة قيادة منتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا التي تنطلق الشهر المقبل في بلاده، وسيحل بدلاً منه الظهير داني ألفيس بحسب ما ذكر الاتحاد المحلي.

وذكر الاتحاد البرازيلي في بيان رسمي له، مساء أمس الاثنين: “تم إبلاغ نيمار بالقرار عبر المدرب تيتي السبت، يوم الأحد تحدث المدرب مع داني ألفيس لإبلاغه بقراره”.

وكان نيمار قد تعرض لعقوبة الإيقاف لثلاث مباريات مع فريقه باريس سان جرمان الفرنسي على خلفية دخوله في شنآن حاد مع أحد مشجعي رين بعد نهائي مسابقة كأس فرنسا.

ويوم إعلان قائمته قبل عشرة أيام، أكد المدرب تيتي أن نيمار ارتكب خطأ لاشتباكه مع مشجع رين، حيث قال: “لقد ارتكب خطأ، وأريد أن أتحدث إليه وجها لوجه في هذا الخصوص”.

ودفع نيمار دا سيلفا ثمن عدم انضباطه، حيث كان يتعين عليه اللحاق بلاعبي المنتخب يوم الثلاثاء، بيد أنه وصل قبلها بثلاثة أيام، وغاب الخميس الماضي عن تمارين فريقه الباريسي فيما أكد مدربه الألماني توماس توخيل أنه لم يسمح له بذلك.