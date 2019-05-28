تتنافس أربعة أفلام ايرانية قصيرة في القسم الرئيسي لمهرجان «One Shot» الدولي السابع عشر الذي يقام سنويا في ارمينيا.

وتشارك الافلام الايرانية «البدل» للمخرجة روناك جعفري و«The stain» للمخرجة شهرة وکيلي و«کات» للمخرج مهرداد بخشي و«أثناء» للمخرج عليار راستي، في القسم الرئيسي للمهرجان.

ويقام «one shot» الدولي منذ 17 عاما في العاصمة الارمينية ييرفان في الفترة بين الخامس وحتى الحادي عشر يونيو من كل عام.